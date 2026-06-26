México, sexto equipo imbatible en fase de grupos

La Selección Mexicana firmó una fase de grupos para la historia en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose apenas en la sexta escuadra en todas las ediciones de la competencia que termina la primera ronda del certamen ganando sus tres partidos y sin conceder un solo gol en contra, uniéndose a una selecta lista que incluye a cuatro campeones del orbe y un subcampeón.

El Mundial de la FIFA ha atravesado por muchos cambios en su formato, pero solamente Países Bajos, Brasil, Italia, Argentina, Uruguay, y ahora México, han ganado cada uno de sus juegos de la fase de grupos manteniendo su arco en cero al mismo tiempo. El Tricolor, al mando de Javier Aguirre, es la única escuadra fuera de UEFA o Conmebol en integrar el selecto colectivo y es de los que más dianas festejó.

El Dato: JULIÁN QUIÑONES lleva dos goles en el Mundial, acercándose a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, quienes anotaron tres veces

Los dirigidos por el Vasco completaron la ronda perfecta al vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. Es la primera vez que una Selección Mexicana completa el pleno de triunfos y suma 9 de 9 puntos. La gesta fue posible gracias a Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes anotaron en el Estadio Azteca para vencer a Narodak (El Equipo Nacional).

La primera escuadra que cerró invicta fue Países Bajos en el Mundial Alemania 1974. El equipo que empezaba a cambiar el futbol con Johan Cruyff como gran estandarte venció 4-0 a Argentina, superó 2-0 a Alemania Democrática y por la misma pizarra a Brasil, lo que les permitió disputar por primera de tres finales en toda la historia.

20 victorias tiene México en la justa del orbe

En el partido decisivo del certamen los neerlandeses cayeron ante Alemania Federal, pero la escuadra de Países Bajos maravilló el surgimiento del llamado “Futbol Total”, una filosofía que revolucionó el deporte en las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que alcanzaron dos finales en la Copa del Mundo de la FIFA, perdiendo ambas, pero el planteamiento desplegado les valió el sobrenombre por el que se les conoce hasta la actualidad: La Naranja Mecánica.

En 1986 México fue sede por segunda ocasión de un Campeonato Mundial de la FIFA y en este torneo la Selección de Brasil completó la primera ronda con victorias ante España, Argelia e Irlanda del Norte, por pizarras de 1-0, 1-0 y 3-0, de manera respectiva. La Canarinha terminó invicta su participación en suelo tricolor, pues en octavos derrotó 4-0 a Polonia y en cuartos de final empató 1-1 ante Francia, aunque fueron eliminados por los galos en penaltis.

La tercera selección en terminar la fase de grupos de manera perfecta fue Italia, en 1990. La Azurra arrancó el certamen en casa superando 1-0 a Austria en el Estadio Olímpico de Roma. Por el mismo marcador dio cuenta de Estados Unidos y culminó con 2-0 sobre Checoslovaquia.

La Nazionale no perdió en todo el torneo, pues su eliminación ante Argentina en semifinales se dio en tanda de penaltis. El resultado del partido fue empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y fue la única anotación en contra que concedieron. Antes, los italianos vencieron 2-0 a Uruguay y 1-0 a Irlanda, en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Para Francia 1998 la Selección Argentina se unió al listado con conquistas sobre sus similares de Croacia, Jamaica y Japón. La Albiceleste sumó 9 de 9 puntos posibles, doblegando por la mínima a nipones y balcánicos, mientras que a los Reggae Boyz los apabulló 5-0. En octavos de final Inglaterra le marcó dos dianas a los sudamericanos, cortando su racha con el cero atrás.

Y la última escuadra, antes de México, en completar el pleno de victorias fue Uruguay, que en la Copa del Mundo Rusia 2018 superó un sector que compartió con los anfitriones, además de Arabia Saudita y Egipto. En este torneo la Celeste se aferró a dos de los mejores delanteros que ha producido, Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes comandaron a una generación modesta hasta cuartos de final.