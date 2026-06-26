Ecuador hace la grande: vence a Alemania y califica

Nueva York fue testigo de una de las hazañas de Norteamérica 2026, ayer, con el inesperado triunfo de Ecuador por 2-1 sobre Alemania, resultado con el que los de Sudamérica clasificaron a los dieciseisavos de final y se perfilan para ser el contrincante de la Selección Mexicana el próximo martes, en la cancha del Estadio Azteca.

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece no había hecho gol ni había ganado en la justa tripartita, y todo parecía indicar que se despediría del torneo en la primera fase, pues Leroy Sané adelantó a la Mannschaft apenas a los dos minutos de tiempo corrido con un disparo raso de zurda en el área tras ser asistido por Florian Wirtz.

El Dato: ALEMANIA registró su cuarta derrota en fase de grupos en el magno evento de la FIFA y la tercera desde 2018, cuando cayó a manos de México.

Pero Ecuador reaccionó pronto y emparejó la pizarra al minuto 9 con un remate por abajo de derecha de Nilson Angulo, a pase de Pedro Vite, mediocampista de Pumas, para desatar la euforia en la fanaticada del país latino que se dio cita en el Estadio MetLife, donde el próximo 19 de julio será la gran final.

Fue el primer tanto en la justa de una Tricolor que no fue capaz de marcar en sus duelos contra Costa de Marfil y Curazao, equipos con los cuales perdió (0-1) e igualó (0-0), de manera respectiva.

60 duelos se han realizado en la competencia

La gesta se concretó en el último cuarto de hora del partido cuando el extremo Gonzalo Plata aprovechó una mala salida del veterano Manuel Neuer para adelantársele en la disputa por el balón y abatirlo con un remate de zurda, tras un pase de cabeza de Kevin Rodríguez en un tiro de esquina.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann, que ya habían asegurado su clasificación y el primer puesto del Grupo F en la segunda fecha, no daban crédito a la voltereta de Ecuador, que no había derrotado a la tetracampeona del orbe.

La sorpresiva victoria de la Tri, segunda mejor en las eliminatorias sudamericanas, la colocó como el rival más viable de México el próximo 30 de junio en los dieciseisavos de final, pues superó en puntos o en diferencia de goles a otros terceros lugares como Escocia o Suecia, e incluso se volvió más factible que cualquiera del pelotón H, en el que se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, pues es altamente probable que en dicho sector solamente clasifiquen los dos primeros.

GONZALO PLATA festeja su tanto con sus compañeros, ayer ı Foto: Reuters

“He soñado con esto desde cuando era muy joven”, dijo Angulo, atacante del Sunderland de la Liga Premier inglesa. “Hoy puedo cumplir mi sueño, es mi primer gol en mi primer Mundial y toda la gente ecuatoriana necesitaba esto”.

Proyectándose en ordenados bloques y pausa, Alemania jugó con el apremio del rival. Con respecto a los dos primeros partidos, la propuesta de Ecuador mejoró con las prestaciones de John Yeboah y el extremo Nilson Angulo.

En la reanudación, el VAR anuló un penal que se había pitado contra el ecuatoriano Joel Ordóñez por una falta sobre Kai Havertz. Tori Penso fue alertada por el videoarbitraje de una falta previa de Sané sobre Vite y cambió la decisión.

Ecuador no se rindió y sigue en carrera, sorteando la fase de grupos por segunda vez —la primera desde que alcanzó los octavos de final en 2006.

“La vida es eso también, ¿no? Saber sufrir, saber también tener templanza, tener fe, tener confianza un poco”, dijo Beccacece. “Lo que veníamos hablando nosotros: siempre en la adversidad hemos mostrado mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento”.

El Estadio MetLife convocó a 80,663 espectadores, mayormente ecuatorianos. La concurrencia elevó el acumulado a 3,587,539 en el partido número 56 del torneo ampliado, uno más que el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

“Somos 26 jugadores que vamos a dar la vida por toda la gente que está aquí”, expresó Plata, resaltando la masiva presencia de hinchas ecuatorianos. “Increíble que llenen los estadios en todos los lugares que fuimos. Ellos merecen esto mucho más que nosotros”.

Pese al trago amargo de la última fecha, Alemania estará en una fase eliminatoria del Mundial tras las tempranas eliminaciones en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. No clasificaba desde Brasil 2014, cuando alzó su cuarta Copa tras imponerse a Argentina en la final.

EU PIERDE; TRICOLOR, ÚNICO INVICTO

UN GOL de Kaan Ayhan en la compensación le dio a Turquía un triunfo de 3-2 sobre Estados Unidos en Los Ángeles, tropiezo que dejó a México como el único coanfitrión que no ha perdido en lo que va del certamen tripartita.

Auston Trusty marcó el primer tanto al minuto 3. Turquía respondió en el marcador al minuto 10 de juego con un gol por parte de la estrella Arda Güler. La escuadra que dirige Vincenzo Montella se adelantó en el tablero antes del medio tiempo gracias a Baris Alper Yilmaz.

KAAN AYHAN consigue su agónica diana en Los Ángeles, anoche ı Foto: Reuters

Las Barras y las Estrella s salieron a la parte complementaria en busca del gol de la igualdad, ya que querían cerrar la fase de grupos invictos y, cuatro minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, Sebastian Berhalter remató de volea fuera del área y puso la pelota en el primer poste de Ugurcan Cakir. Paraguay y Turquía clasificaron luego de su empate sin anotaciones en San Francisco.