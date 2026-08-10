¿Quién es Matias Morla, el abogado de Maradona que sigue litigando sus marcas?

Recientemente se dio a conocer que los hijos de Maradona impusieron una denuncia hacia el exabogado del Diez, Matias Morla, quien actualmente cuenta con cientos de registros de marcas a nombre del futbolista que continúan generando ingresos.

El futbolista y entrenador, Diego Armando Maradona, perdió la vida a los 60 años de edad el 25 de noviembre del 2020 en Buenos Aires, Argentina; y desde su muerte se han desatado diversos problemas legales, incluyendo juicios contra profesionales de la salud y el reciente caso del último apoderado legal del Diez.

Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando, los cinco hijos de Maradona reconocidos legalmente, interpusieron una demanda por presunta defraudación de manejo de los negocios vinculados al nombre e imagen del futbolista.

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Esto debido a que presuntamente el apoderado legal del astro, Maximiliano Pomargo, y Sergio Garmendia controlaron las marcas vinculadas a nombre y la imagen de Maradona durante años por medio de la sociedad Sattvica SA.

Matias Morla ofreció un total de 150 millones de pesos argentinos a los cinco herederos del astro, mismos que pagará en seis cuotas iguales mensualmente y consecutivamente equivalentes a 25 millones.

¿Quién es Matias Morla?

Matias Morla es un abogado penalista especializado en delitos sexuales que brinda servicios en materia de derecho penal, delitos sexuales, derecho de familia, daños y perjuicios, derecho empresarial, y derecho de deporte y entretenimiento,

Fue en 2011 cuando Matias Morla comenzó a ser conocido mediáticamente debido a que fue el defensor de Néstor Altamirano, quien fue absuelto luego de ser acusado por presuntamente participar en el secuestro y homicidio de la menor de 11 años de edad, Candela Sol Rodríguez.

A partir del 2013 comenzó a ser el representante de Diego Armando Maradona de manera exclusiva, por lo que incluso se mudó a Dubai con el astro de futbol para acompañarlo en todo momento.

El 13 de agosto del 2021 realizó una publicación en sus redes sociales en la que aseveró que tanto él y sus hermanas podían hacer uso de la marca del astro del futbol.

“Tu voluntad, Diego, siempre será respetada. Esa fue mi promesa y la voy a cumplir hasta el último de mis días” se lee en la publicación del ahora señalado por los cinco hijos de Maradona.

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