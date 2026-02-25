La casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026 sorprendió al público con el ingreso de Yanina Zilli, una figura que marcó la década de los 90 como una de las vedettes más populares del teatro de revista argentino.

Su reaparición pública generó gran expectativa, no sólo por su trayectoria artística, sino también por las historias que la vincularon sentimentalmente con celebridades como Luis Miguel y Diego Armando Maradona.

Ahora, tras años de mantenerse alejada de la pantalla y de estar dedicada a la maternidad, Zilli regresa a los escenarios con la intención de conquistar al público y demostrar que aún conserva la fuerza y energía que la convirtió en un ícono de su país. Conoce la vida y trayectoria de la actriz.

¿Quién es Yanina Zilli, la ex vedette relacionada con Luis Miguel y Maradona?

Yanina Zilli nació en Arequito, Santa Fe, tiene 59 años y desde joven soñó con ser actriz. Su carrera se consolidó en los años 90, cuando trabajó con reconocidos capocómicos y se convirtió en una de las sex symbols más codiciadas de la época.

Formó parte del programa Rompeportones. Además, su vida amorosa fue bastante mediática y fue vinculada con varias figuras internacionales como el futbolista argentino Diego Armando Maradona, el cantante mexicano Luis Miguel y Martín Palermo, también jugador de futbol.

Con el paso del tiempo, Yanina Zilli se alejó de los escenarios para dedicarse a sus hijos Ornella, quien tiene cerca de 30 años, y Santino, de alrededor de 18 años.

En entrevistas previas confesó que disfrutó intensamente cada etapa de su vida y que, tras haber vivido con intensidad su juventud, encontró plenitud en la maternidad. Ahora, este 2026, regresó, 20 años después, al reality show Gran Hermano Generación Dorada Argentina.

Yanina Zilli en Gran Hermano

Recientemente Yanina Zilli ingresó a Gran Hermano Generación Dorada Argentina, donde fue recibida entre aplausos.

“Mi nombre es Yanina Zilli, nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y también en Miami. De chiquita me ponía los anteojos y me miraba en el espejo y quería ser famosa, quería ser actriz. Estoy totalmente agradecida porque fueron años de éxito como vedette. Estoy abierta a cerrar la puerta de Gran Hermano. Mi prioridad es ganar”, dijo durante su presentación como concursante del reality.

“Estoy feliz, imaginate a mi edad. Agradezco esta oportunidad porque esta experiencia es maravillosa. En mi vida cumplí todos mis deseos; esto es un regalo”, declaró la ex vedette antes de cruzar la puerta de la casa.