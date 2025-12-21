Captan a Luis Miguel en Chile | VIDEO

Luis Miguel fue captado en un restaurante chileno el pasado sábado 20 de diciembre, una noticia que sorprendió a todos sus fans, sobre todo porque el cantante se ha encargado de no ser visto y mantener un perfil bajo.

Luis Miguel visita Chile

Fue la periodista Paula Escobar quien compartió las imágenes de Luis Miguel al llegar a Chile. “Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile fanaticada", escribió en sus historias de Instagram.

¿Para comer pan de pascua 🎄 y probar el cola de 🐒?

El avión privado 🛬 de Luis Miguel aterrizó esta mañana en Santiago de Chile con el astro azteca 👇 pic.twitter.com/0oAFBM6dbZ — ROD HERRERA 🦊 (@rod_herrera) December 20, 2025

“La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta”, agregó la comunicadora para esclarecer detalles del viaje del cantante.

Sobre el motivo por el que visitaba el país, la periodista explicaba que lo más probable es que se tratara de un “evento privado o campaña publicitaria”, por lo que sería poco probable que hiciera una presentación pública o masiva.

Después, ‘El sol de México’ fue captado en un restaurante. En redes sociales, circulan los videos donde podemos ver al hombre vestido completamente de negro y mostrarse muy amable todo el tiempo.

LuisMi es escoltado por varias personas, pero en un gesto de genuino afecto por sus seguidores, decide indicarle a un niño que se le acerque y lo abraza con ternura y emoción, generando así un momento emotivo.

Luis Miguel esta noche en un restaurante en Chile. Ha pasado tanto tiempo 🥹 lo tkm señor 🤍



📹 video a quien corresponda pic.twitter.com/X1ENLptkca — lordsolecito (@lordsolecito_) December 21, 2025

El restaurante fue ubicado en Vitacura y se dice que es uno de los favoritos del cantante en Santiago de Chile, motivo por el que varios fans ya lo esperaban afuera al momento de que él llegó al recinto.

Según Cecilia Gutiérrez, el famoso permanecerá en Chile hasta el martes y fue al país acompañado por un amigo. “Les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre", añadió.