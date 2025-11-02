¿Lyn May murió? Esto se sabe de los rumores del fallecimiento de la vedette

Cuando en las redes sociales algo se hace viral, la información se esparce como pólvora, como ocurrió recientemente sobre un video que aseguraba la muerte de Lyn May, famosa vedette de 72 años de edad, reconocida en el país por su talento y arreglos estéticos.

Lyn May reacciona a los rumores de su muerte

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May desmintió su muerte y compartió una serie de fotos donde la podemos ver con un atuendo ajustado. La famosa posa junto a un esqueleto a modo de celebración por el Halloween y Día de Muertos, fechas que en México se celebran con mucha intensidad.

“¿Que si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo eternas, nunca nos vamos a morir. Feliz día de muertos y Halloween a todos", explicó brevemente en la publicación.

El mensaje de la actriz generó alivio en su público, quienes comentaron mensajes de apoyo a la celebridad, te dejamos algunos de los mensajes:

“Lyn eternamente icónica, la única diva que queda en México“.

“Las leyendas nunca mueren”.

“Larga vida a la reina vedette”.

"Hahaha entré en pánico, que bueno que estás bien, ídola“.

"Esa es la actitud Lyn".

Recordemos que fue en marzo de este año que Lyn May dio unas escalofriantes declaraciones, al mencionar que a pesar de su buena salud, sabe que ella sería la siguiente vedette en morir.

“Uno sabe que se va a ir, pero cuando ya ves la realidad... digo ‘Yo soy la que sigue’ porque todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda. Por eso digo ‘a lo mejor yo soy la que sigue’“, reflexionó la vedette en el pasado.

Así surgieron los rumores de la muerte de Lyn May

Los rumores de la muerte de la vedette surgieron por un video difundido en TikTok por la cuenta @ilovefashion39, en el que confirma el fallecimiento de la mujer.

El video rápidamente dio de qué hablar, ya que en este vemos el rostro del influencer Eddy Nieblas dando a conocer la muerte de la mujer antes de ser reemplazado por una voz de Inteligencia Artificial que termina de informar sobre el falso hecho.

También se utiliza en el video el logotipo de Telemundo, como una manera de hacer la noticia más creíble. Esta no es al primera vez que surgen rumores de muerte de famosos con videos hechos con IA.