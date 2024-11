Lyn May aparece con impresionante cambio en el rostro, ¿Se ve mejor? | FOTO

Lyn May ha vuelto a llamar la atención en redes sociales, está vez por hacerse un nuevo ‘arreglito’ que ha transformado su cara una vez más. Su nuevo aspecto ha generado impresión entre los usuarios de redes sociales, pues algunos destacan que luce mejor, aunque no todo están de acuerdo con ello.

Fue el miércoles que Lyn May publicó una foto en la que se muestra a si misma una vez más, pero transformada. Recordemos que la mujer comenzó a hacerse operaciones desde temprana edad y fue el uso de inyectarse aceite en el rostro el que le deformó por completo la cara.

La mujer destacó en el cine de ficheras por su belleza oriental, donde mezclaba un estilo glamouroso con sus rasgos asiáticos y un cuerpo exuberante que mantiene hoy en día. Por ello, la vedette era considerada toda una belleza en su momento.

La nueva cara de Lyn May

Fue en una publicación en Instagram que la famosa publicó una nueva foto en la que revelaba su nuevo aspecto. En la foto, podemos ver que si bien se encuentra desnuda, el cabello largo la cubre casi por completo. La mujer tiene una mano en la cara y mira directo a la cámara, además de que se encuentra maquillaja.

"Vedette solo hay una, y se llama Lyn May", escribió. Posteriormente añadió un nuevo comentario en el que deja claro que sabe que ella es polémica por sus camios estéticos, al mencionar, “esperando que lleguen las señoras desquehaceradas a criticar".

A pesar de todo, esta vez el cambio en el rostro no generó tanto horror como suele hacerlo, pues en sus comentarios, los Internautas se dedicaron a alabarla y mencionaron que era un buen avance en el aspecto de su cara.

“Divina, se ha recuperado full“, ”cada vez la arreglan más moderna y bella“, ”qué guapa, se ve mejor de su carita" y “ese cirujano está haciendo un gran trabajo", son algunos de los comentarios en redes sociales con respecto a su actual apariencia.

¿Qué le pasó a Lyn May en la cara?

Lyn May ha contado en entrevistas pasadas que cuando era joven se dejó influenciar por terceras personas que la convencieron de inyectarse aceite en los pómulos y barbilla, pues le aseguraban que así se veía más hermosa.

“Olía aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros si me muero”, contó. Lyn May agregó “sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo".