Adame lanza el Show de Freddy dentro de La Granja VIP y así se vivió

Ayer las cámaras 24/7 de La Granja VIP captaron uno de los momentos más esperados por los televidentes, la primera Noche de Talento, organizada por Alfredo Adame y celebrada con gran entusiasmo por todos los integrantes del reality.

El Show de Freddy, como lo bautizó, tuvo como jurado a Lolita Cortés, Jawy Méndez y al propio Adame. La sala fue el escenario de las presentaciones de canto y baile de quienes integran el programa de TV Azteca, mismas que regalaron al público risas y sorpresas.

La siguiente noche, prometió el presentador, será de chistes y malabares.

Adame lanza el Show de Freddy dentro de La Granja VIP; así se vivió

Adame fue el maestro de ceremonias del Show de Freddy, donde su carisma y su outfit estuvo a la altura del evento, pese a su tropiezo cuando se equivocó al presentar a César Doroteo, llamándolo “César Teodoro”, lo que desató carcajadas entre sus compañeros.

El panel de jueces, compuesto por Lola Cortés, Jawy Méndez y el llamado Golden boy, fue testigo de presentaciones memorables.

Las primeras en subir al escenario fueron La Bea y Kim Shantal, conocidas como las Burras sin mecate, quienes cantaron y bailaron una versión en español de un tema de Britney Spears.

Aunque el entusiasmo de los habitantes de La Granja VIP fue evidente, Lola Cortés fue dura con su crítica. “Creo que a lo que ustedes se dedican fuera de este reality es lo mejor”, les dijo antes de calificarlas con un 6. Jawy Méndez les dio un 8 y resaltó la falta de coordinación, mientras que Adame sorprendió con un 10 que generó gritos de “¡corrupto!” en la sala.

Después llegó el turno del grupo fitness Los Carneros, que está liderado por Eleazar Gómez. Ofrecieron un baile sexy que ensayaron durante toda la tarde y el resultado fue aplaudido por todos. Lolita Cortés y Adame les dieron un 10, y Jawy elogió su vestuario perfectamente coordinado.

El Grupo del Sazón, conformado por Teo, Carolina Ross y Lis Vega, puso el sabor latino con un tema de Celia Cruz. Su presentación fue tan buena que todos los jueces coincidieron en darles la calificación perfecta.

Luego, Manola Díez presentó una divertida coreografía de “Suave, suavecito”, aunque no logró convencer del todo al estricto jurado y recibió un 8 de Lola, y 9 por parte de Jawy y Adame.

Una de las actuaciones más divertidas fue la de Fabiola Campomanes junto a Jawy Méndez, quienes bailaron quebradita con el tema “El Sinaloense”, interpretado por Carolina Ross. Teo, que suplió a Jawy, destacó su energía y les dio un 8, mientras que Lola y Adame les otorgaron un 10.

El momento más emotivo lo protagonizó Sandra Itzel, quien, caracterizada como Marilyn Monroe, interpretó el clásico “Happy birthday” a Alfredo Adame, lo que provocó risas y ovaciones. La actuación superó expectativas y Jawy y Adame rompieron la escala, dándole un 11 de 10.

La noche tuvo su momento bohemio cuando Sergio Mayer Mori y Carolina Ross encantaron al público con canto y guitarra. Mayer Mori interpretó un tema propio y luego hizo dúo con Ross en “Sabor a mí”. Lola Cortés bromeó al calificarlos: “¿50, 100, cuál quieres?”.

Finalmente, Carolina Ross cerró con un medley de canciones de Disney que hizo soñar a todos. Su interpretación fue tan sobresaliente que los jueces no dudaron en otorgarle un 13.

El evento fue tan exitoso que Adame ya anunció el próximo espectáculo, un Show de Habilidades, con chistes y malabares al estilo circense.