Señalan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por insultar a Teo en La Granja VIP: ‘Pin*** Pu***’ | VIDEO

Sergio Mayer Mori, hijo de los reconocidos actores Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha convertido en un imán de reflectores dentro de La Granja VIP, sin embargo, en esta ocasión no es por una buena causa.

En redes sociales circula un clip donde el joven participante del reality conversa con Eleazar Gómez y hace un comentario despectivo sobre Teo, otro concursante.

Los seguidores del programa no tardaron en salir a X, antes Twitter, a expresar su molestia, pues Sergio le puso un apodo de mujer al influencer y lo insultó haciendo referencia a sus preferencias sexuales.

Señalan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por insultar a Teo | VIDEO

Recientemente, Sergio Mayer Mori obtuvo el puesto de “capataz” del programa, lo que le otorga un poder temporal sobre el resto de los concursantes y asegura su permanencia y protagonismo por una semana más. Sin embargo, su liderazgo está envuelto en controversia.

La polémica surgió a raíz de una conversación privada que Mayer Mori sostuvo con su compañero Eleazar Gómez. En el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se escucha al hijo de Bárbara Mori referirse a César Doroteo, conocido como Teo, con el apodo de Dorothy.

Aunque para algunos usuarios pareció un intento de broma, el comentario fue seguido por el insulto “pinch* put*”, una expresión reconocida como peyorativa y homofóbica dentro del contexto del idioma español.

El momento no pasó desapercibido y usuarios en redes sociales no tardaron en manifestar su rechazo, calificando la expresión como discriminatoria y ofensiva.

Lo preocupante no es que Sergio Mayer Mori le haya dicho “Dorothy” a Teo, lo preocupante es que haya dicho “Doroteo pinche puto.” ¿De verdad vamos a permitir esta homofobia? O van a seguir haciéndose los ciegos. Pero hay gente defendiéndolo por “guapo” 🤮🤢🤮🤢#LaGranjaVIP pic.twitter.com/bHxDMhWacR — 𝑴𝒂𝒓🌷 (@ms_camara21) October 18, 2025

Además, algunas figuras del medio artístico y activistas por los derechos LGBTQ+ se sumaron a las críticas, señalando que este tipo de lenguaje no debe tener lugar en un espacio de entretenimiento que se transmite a nivel nacional.

Mientras tanto, la producción de La Granja VIP no ha emitido una postura oficial respecto al incidente, ni le ha llamado la atención al concursante, lo que ha generado aún más indignación entre los espectadores.

Por su parte, Teo no ha hecho declaraciones directas sobre lo ocurrido, aunque sus seguidores han salido en su defensa en redes, exigiendo respeto y medidas claras por parte del programa. Otros usuarios comentan que el influencer no se percató del insulto, pues todo sucedió en una plática privada.

Además, el actor Eleazar Gómez fue criticado ya que no pareció incómodo por el insulto a Teo ni buscó “corregir” a Sergio Mayer Mori.