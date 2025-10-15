¿Quién es Sergio Mayer Mori? Edad, hija, mamá...

El cantante Sergio Mayer Mori es uno de los personajes que más han llamado la atención en La Granja VIP, aunque no todo el mundo sabe sobre quién es, a qué se dedica, su edad y su círculo cercano. Ahora, te compartimos qué se sabe al respecto.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un actor y cantante mexicano de 27 años de edad, quien comenzó su carrera a una corta edad. Es hijo de dos estrellas de la farándula en el país, Sergio Mayer y Bárbara Mori, conocida por su papel protagónico en Rubí.

Fue en el año 2011 que el joven debutó en la película Viento en contra, protagonizada por su madre. Sin embargo, terminó enfocándose en la música, por lo que estudió en el Berklee College of Music, una de las escuelas más prestigiosas del mundo ubicada en Estados Unidos.

Fue a los 17 años que comenzó una relación con Natália Subtil, que en ese entonces tenía 27. La relación tomó un giro inesperado cuando ella quedó embarazada del joven artista, para sorpresa de muchos. Por su parte, él decidió no seguir con la relación.

La pareja dio entonces la bienvenida a su hija Mila, quien actualmente tiene 9 años de edad y es uno de los principales motores en la vida de su padre, a pesar de que la madre de la niña ha dejado ver en el pasado su inconformidad sobre el rol de padre del famoso.

En ese sentido, la mujer ha acusado y a la fecha sigue señalando a Mayer Mori de no ser un padre económicamente presente, pues asegura que ella es la que ha tenido que encargarse de mantener por completo a la niña.

A través de los años, ha existido polémica al respecto, donde incluso el papá del cantante entró a defender a su hijo en algún punto. Por su parte, en La Granja, el joven de 27 años de edad aseguró que la famosa actriz brasileña tampoco es una persona ejemplar, a pesar de ser una gran mamá.

“El tema con Natalia es que no tenemos nada de comunicación. Si les contara las mam*das”, expresó antes de explicar que hubo una ocasión en que le dejó a su ex la camioneta y se fue a España, donde seis meses después se enteró que no llevaba a su hija a la escuela, con la excusa de que él no le daba dinero para la gasolina.