Sergio Mayer Mori entró a La Granja VIP para ser más humilde: ‘Me han pagado 3 veces más...’ | VIDEO

Sergio Mayer Mori reveló el motivo por el que entró a La Granja VIP, un reality show que promete destacar por sus dinámicas fuera de lo común y por llevar a los famosos a un estilo de vida completamente diferente y fuera de su zona de confort.

Si bien apenas se estrenó La Granja VIP, el público ya compara a Sergio Mayer Mori con el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 3, Aldo de Nigris. En ese sentido, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori ha obtenido gran aceptación en las primeras horas del show por su carisma y sentido del humor.

Ya despertó Sergio Mayer Morí

🥵🔥#LaGranjaVIP

Miiii reyyyy pic.twitter.com/slOgENNQ4I — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 13, 2025

Sergio Mayer Mori revela porqué entró en La Granja

El joven de 27 años de edad se sinceró con sus compañeros del programa, al asegurar que por un lado, necesitaba trabajar y que también quería trabajar en su humildad, por lo que prefirió el proyecto encima de alguno donde le pagaran mejor.

Fue brutalmente honesto al expresar: “La neta... me urgía chamba, mal pedo, mal pedo”, comenzó, “me han invitado al mil (realities) y me han pagado 3 veces lo que me pagarían aquí y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy trabajando mi humildad y estoy trabajando mi gratitud”, comentó.

Además, admitió que en otro momento no habría aceptado estar en un programa de telerrealidad: “Antes me llegaban y era como: ‘No mam*s yo qué voy a hacer’ y éste pedo de soberbio, literal”.

“Cuando esto me llegó yo estaba en un momento muy diferente de mi vida en donde estoy agradeciendo un ching* lo que me está llegando; esto no lo veo como de ‘agh’, no al contrario, lo veo como una oportunidad para llegar a más gente”, contó.

@iesfermu Igualito que el papá de “humilde” 🤣 @Sergio Mayer Mori dice que entró a @La Granja VIP para trabajar su humildad jaja #lagranjavip ♬ sonido original - Iesferm

Para finalizar, Mayer Mori mencionó que su principal preocupación como músico es vender boletos para sus presentaciones, por lo que es muy importante para él obtener una mayor visibilidad de la audiencia.

Las declaraciones despertaron comentarios del público, quienes celebraron lo dicho por el, pues ha admitido soberbia y dice estar trabajando en si mismo. Al mismo tiempo, algunos se cuestionaron si Sergio recibirá algún regaño de la producción, ya que de algún modo dio a entender que el proyecto ‘le queda chico’.

Te dejamos algunas reacciones a la revelación de Sergio Mayer Mori de su participación en La Granja: