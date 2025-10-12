¿Cómo votar en La Granja VIP? Paso a paso

La Granja VIP está arrasando en las redes sociales con sus famosos que son super polémicos y se espera que adentro todos sean una bomba.

Pero en este formato, los granjeros también se van a nominar y los fans son los que van a votar para salvar a su artista favorito, si quieres votar por tu favorito aquí te decimos paso a paso para entrar y votar.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu AppStore, PlayStore o Google Store. Ahí en el buscador escribe TV Azteca En Vivo. Descarga la aplicación es completamente gratis para todos los tipos de teléfono y es compatible con todos los equipos. Una vez que la descargues dale clic en el ícono donde este La Granja VIP. Después entra a este apartado y elige la opción de votar. Vota por tu granjero favorito. Todos los días cada usuario tiene 10 votos disponibles para repartirlos como más le guste. Mientras más votes más oportunidad tiene tu famoso de salvarse. Puedes votar diario.

Vota por tu favorito en La Granja VIP ı Foto: Especial

¿Quiénes son los nominados y cada cuándo son las nominaciones?

Los participantes de La Granja VIP se nominarán entre ellos todos los martes, en un evento que fue nombrado La Asamblea. Tendrán una dinámica para votar por sus compañeros y elegir a los nominados de la semana.

Cada martes en la noche se sabrán los nominados de la semana, sin embargo, en el primer programa de arranque del programa habrá un nominado por el cual ya puedes votar desde este momento.

Los nominados tienen que vivir en el establo porque a partir del momento en el que son elegidos por sus compañeros tiene n que convertirse en peones de la granja y vivir fuera de la casa en el establo del programa.