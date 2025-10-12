¿Dónde ver La Granja VIP 24/7?

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca en el que un grupo de famosos entrará a una granja a vivir la vida del campo, a realizar trabajos pesados y pues básicamente vivir la vida de cuidar un rancho.

Son 11 famosos los que entran a esta aventura en la que van a demostrar sus habilidades para sobrevivir a los desafíos de ordeñar vacas, recoger los huevos de las gallinas, entre muchas más actividades.

Si bien habrá galas todos los domingos en las que se dará a conocer el nombre del famoso eliminado y también habrá transmisiones especiales para las nominaciones, todo lo que los granjeros hagan podrá verse 24/7 en el streaming.

La Granja VIP está en Disney Plus para el 24/7 ı Foto: Disney

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo?

La transmisión de La Granja VIP se puede ver 24/7 a través de la plataforma de Disney Plus, en la que está habilitado un módulo especial para ver todo lo que hacen los famosos todo el tiempo y cómo se enfrentan a los retos que habrá cada día en el reality show.

Cabe recordar que Disney Plus es una plataforma de streaming y para poder ver el contenido hay que pagar una suscripción de 149 pesos al mes, aunque hay promociones para algunos usuarios nuevos de hasta 50 pesos, pero eso es dependiendo de las dinámicas que tenga la plataforma.

¿Horario de La Granja VIP?

La Granja VIP tiene un horario los domingos a las 8:00 pm por le canal de Azteca Uno, sin embargo, también habrá programas de lunes a viernes por lo que se espera que este programa se transmita alrededor de las 9:30 de la noche en la misma señal de Azteca Uno.

Los fans podrán ver las dinámicas también en las redes sociales, ya que reality show es uno de los más esperados porque se esperan pleitos, agarrones entre los participantes, dos de los mas polémicos y con carácter explosivo son Alfredo Adame y Alberto del Río, ellos con cualquier cosa se encienden y terminan en peleas, por eso los fans quieren ver cómo será la relación entre ellos.

Otros de los participantes que estarán en el reality show son Jawy Méndez, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Omahi, Kim Shantal, entre muchos más.