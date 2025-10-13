¿Quién es La Bea de La Granja VIP? Edad, novio, estatura, nombre real

Este domingo 12 de octubre se estrenó La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca conducido por Adal Ramones donde podemos ver a diferentes personalidades del mundo del entretenimiento como Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, Sandra Itzel y La Bea, una de las participantes sorpresa.

¿Quién es La Bea de La Granja VIP?

El nombre real de La Bea es Tania González y es una comediante mexicana que fue conocida por sus presentaciones de stand up. En su trayectoria, la mujer se ha presentado en escenarios importantes como el Teatro Metropólitan, el Vive Latino, y otros más.

No se sabe exactamente cuál es la altura de la comediante, pero se estima que mide menos de 1.50 cm. En sus redes sociales tampoco menciona cuál es su edad, pero el público la coloca en sus 30’s.

“Mi comedia nació de observar lo que pasa a mi alrededor, de vivir en Chalco, de la gente real y de las historias que nos hacen reír y pensar al mismo tiempo”, compartió sobre su humor.

También tiene un podcast llamado Mejor Nadota junto con otro comediante llamado Isra Punk, donde hablan de malas experiencias de citas.

Se sabe que La Bea tiene una relación de 15 años con Israel, como celebra en sus redes sociales al publicar contenido con él de manera constante, no solo con videos de su podcast en pareja, sino también con sketches y fotos donde muestran su romance.

La Granja VIP no es la primera vez de la joven en un reality, pues ya en el año 2021 fue parte del programa LOL: Last One Laughing, el programa de Eugenio Derbez, donde un grupo de comediantes ponían a prueba sus habilidades. También estuvo en el programa La Isla en 2024.

Además de su carrera en el entretenimiento, la mujer es guionista y psicóloga de profesión, lo que deja ver una preparación profesional amplia.

La Bea se ha convertido en una favorita del público gracias a su personalidad sincera y su actitud positiva. Sin duda, promete dar de qué hablar y llenar el programa de risas y momentos cómicos.