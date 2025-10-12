Eleazar Gómez llamó la atención este domingo al ingresar a La Granja VIP, donde su participación desató críticas y señalamientos sobre el pasado del actor de Atrévete a Soñar, quien busca una nueva oportunidad en el mundo del entretenimiento.

Si bien muchas personas se encuentran indignadas por la presencia de Eleazar Gómez en un programa de proyección nacional, algunos más no saben cuál es el motivo por el que está ‘funado’. Ahora, te explicamos qué fue lo que hizo para obtener el desprecio del público.

¿Qué hizo Eleazar Gómez de La Granja VIP?

El actor estuvo una temporada en la cárcel por supuestamente golpear a su ex novia Tefi Valenzuela. Por ello, el público de La Granja VIP se queja de su participación y piden que no se le de foco a un agresor de mujeres.

Las acusaciones de violencia llevan un tiempo dañando la imagen del famoso. Ya desde que salía con Danna Paola a pesar de una importante diferencia de edad, algunos notaron comportamiento que fue calificado como violento de su parte cuando los llegaron a captar discutiendo en medio de su romance.

Sin embargo, fue el 5 de noviembre de 2020 que lo detuvieron por golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. El artista fue detenido gracias a la llamada de vecinos, que escucharon los gritos de ayuda de la joven.

¡Tefi Valenzuela narra cómo Eleazar 'N' la ahorcó y la mordió! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/5rL1JC2jCb — De Primera Mano (@deprimeramano) November 12, 2020

Eleazar fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada el 7 de noviembre del mismo años y se le dictó dos meses de prisión preventiva mientras seguía el caso. Fue el 25 de marzo que el imputado solicitó el procedimiento abreviado.

El actor permaneció preso por poco más de cuatro meses en el Reclusorio Norte, hasta que logró que un juez le otorgara la libertad condicional por tres años después de declararse culpable de la agresión a Tefi. Entre las condiciones, tuvo que resarcir el daño a su ex pareja, asistir a terapia psicológica y hacer una disculpa pública.

Se decía que Eleazar Gómez tenía depresión al estar preso; sin embargo, no obtuvo un buen recibimiento del público; a pesar de ello, siguió con su vida y es pareja de una mujer llamada Miriam García Lara, cuyo perfil es privado.

Ahora, se demuestra que a pesar de haber sido sentenciado por violencia, el actor ha conseguido mantenerse en la industria y ahora, participa en La Granja VIP, importante proyecto de TV Azteca, Algunos comparan su caso con el de Adrián di Monte, que también ha recibido oportunidades laborales a pesar de las acusaciones que ha recibido.