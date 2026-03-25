Él no es un hijo innecesario es un drama chino en formato vertical que ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo con su historia de venganza y secretos.

¿De qué trata Él no es un hijo innecesario?

Sergio Corona, el verdadero heredero, fue apartado de su familia desde niño por una conspiración, mientras su hermano, es el centro de atención. El protagonista crece en el campo, alejado de todo, pero su destino es convertirse en un Iluminado de poder legendario que ha sido entrenado por un poderoso maestro.

Luego, sus padres biológicos reaparecen en su vida para obligarlo a casarse con una mujer moribunda y en silla de ruedas de la familia Reyes.

Él no es un hijo innecesario ı Foto: Especial

Él no es un hijo innecesario: ¿Dónde ver el drama chino?

Él no es un hijo innecesario es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical. Puedes acceder al sitio web oficial o ingresar a la plataforma a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo móvil.

Es posible mirar los primeros nueve capítulos sin costo, no obstante, para disfrutar los 88 episodios que conforman la historia, deberás tener una suscripción activa.

Aunque la producción se creó originalmente en idioma chino, la plataforma publicó una versión con subtítulos en español, para que sea accesible para el público hispano.

Otras opciones son DayliMotion, YouTube o TikTok, donde algunas personas han compartido capítulos y resúmenes del drama Él no es un hijo innecesario.

Otras historias que pueden interesarte:

Boda apresurada: La esposa consentida de Sr. Muñoz: Los protagonistas se casan apresuradamente por razones familiares, sin haberse conocido antes. Por obra del destino, diversos eventos los llevan a encontrarse y enredarse en varias ocasiones, lo que hace que comiencen a desarrollar sentimientos el uno por el otro.

El Esposo Invisible: Nicolas dejó su futuro por la carrera de su esposa Mina y fue amo de casa, cocinó, lavó ropa y cuidó a su hija Jillian, siempre sufriendo sus desprecios. El día de cumpleaños de la pequeña, el padre cocinó un menú especial para la ocasión, sin embargo, Jillian y su esposa se fueron a celebrar con Hank Hayes, un CEO millonario que organizó una fiesta privada para la niña.

La sustituta de quién: Valeria se encuentra atrapada en un torbellino de engaños y traiciones. A punto de casarse con Marco, descubre que él realmente ama a su hermana Camila y solo la utilizó como escudo para protegerla. Dolida, rompe con él y decide casarse con Alejandro, un hombre desconocido y ciego, buscando escapar del dolor.