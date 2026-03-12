La sustituta de quién es un drama chino que ha cautivado al público con la historia de Valeria, una joven que es traicionada por su prometido y su hermana. Te contamos de qué trata esta serie y dónde la puedes ver.

¿De qué trata La sustituta de quién?

Valeria se encuentra atrapada en un torbellino de engaños y traiciones. A punto de casarse con Marco, descubre que él realmente ama a su hermana Camila y solo la utilizó como escudo para protegerla.

Dolida, rompe con él y decide casarse con Alejandro, un hombre desconocido y ciego, buscando escapar del dolor. Sin embargo, Marco, al perderla, comprende que siempre la amó, aunque sus acciones contradicen sus sentimientos.

La tensión se hace presente cuando Camila, celosa del matrimonio de Valeria con quien resulta ser un millonario, amenaza con suicidarse, y su padre Ricardo propone intercambiar los matrimonios a cambio de una dote.

Valeria, marcada por las traiciones, duda del amor y planea vengarse de Marco, fingiendo extrañarlo mientras descubre sus verdaderas intenciones. Entre secuestros, conspiraciones y pruebas de lealtad, Valeria debe decidir si puede superar el engaño y hallar la felicidad con Alejandro o si Marco logrará recuperarla.

La sustituta de quién ı Foto: Especial

La sustituta de quién: ¿Dónde ver el drama chino?

La sustituta de quién es un drama chino que se encuentra disponible en NetShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical.

Sólo necesitas al sitio web oficial o ingresar a la plataforma a través de la app móvil, que está disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.

NetShort ofrece a los usuarios acceso gratuito a los primeros 11 episodios, sin embargo, para continuar con los 67 capítulos que conforman el drama completo, es necesario contar con una suscripción activa.

Aunque la producción se creó originalmente en idioma chino, la plataforma publicó una versión con subtítulos en español.

Otra opción es YouTube y TikTok, donde usuarios han compartido capítulos y resúmenes de la historia. Puedes buscar en el perfil flor.zu_short.

