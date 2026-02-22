Por amor, ajusto cuentas: ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Por amor, ajusto cuentas es un drama chino sobre una mujer que es traicionada por su pareja después de que ella hizo un gran sacrificio y tras esto, ella se casó con un poderoso hombre.

¿De qué trata Por amor, ajusto cuentas?

Por amor, ajusto cuentas sigue la historia de Celina Suárez, quien aceptó la culpa por un sinvergüenza y fue a prisión. Para salir antes, accedió a donar sangre para Damián Franco.

Por amor, ajusto cuentas ı Foto: Especial

Tras su liberación, descubrió la traición de su novio. Con el corazón roto, se casó por impulso con Damián. Durante el matrimonio, él la consintió, y juntos enfrentaron a los canallas y malvados. Finalmente, recibieron la bendición de un hijo, encontrando juntos la felicidad.

¿Dónde ver Por amor, ajusto cuentas?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Encerrada en su Olvido: Laura Queiroz pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre. A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.