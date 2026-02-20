Encerrada en su Olvido, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Encerrada en su Olvido es una historia sobre una niña que es maltratada por sus padres después de que ella realiza una acción inocente sin saber lo mal que resultaría.

¿De qué trata Encerrada en su Olvido?

Encerrada en su Olvido sigue la historia de Laura Queiroz, quien a los cinco años pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre.

Encerrada en su Olvido ı Foto: Especial

A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

La niña se convirtió en un espíritu por la negligencia de sus padres, quienes simplemente creen que es una mala niña. Por ello, siguen su vida con tranquilidad, ignorando lo ocurrido y que ella sigue en el refrigerador por mucho tiempo.

Tras varios días, la pareja y la bebé regresan y le llevan un regalo, pero su madre sigue pensando mal de ella y la madre de la compañera de la niña va a buscarla. Es hasta que intervienen más personas que finalmente la encuentran en el refrigerador.

¿Dónde ver Encerrada en su Olvido?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.