El guardia que me robó el corazón, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El guardia que me robó el corazón es un drama chino que sigue la historia de un hombre que pasa de ser un simple guardia de seguridad a que su destino cambie por una mujer.

¿De qué trata El guardia que me robó el corazón?

El guardia que me robó el corazón sigue la historia de Hugo, quien es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado.

Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme. Lo que empezó como un trato conveniente se convierte, sin darse cuenta, en amor verdadero.”

¿Dónde ver El guardia que me robó el corazón?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.

Amor que Aboga por Ti: Luciano Suárez es un famoso abogado que defiende a su esposa Estrella Rojas, presidenta del Grupo Estelar, en un juicio contra la abogada Juliana Medina, excompañera de él. El Grupo se encuentra en un pleito legal, pues es acusado de robar diseños de joyas, sin embargo, esto es mentira. En pleno juicio, Luciano traiciona a Estrella y pierden el caso.