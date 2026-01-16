Brilla sobre mí: ¿De qué trata, donde ver y reparto del drama chino?

El drama chino Brilla sobre mí es una serie que muestra una historia de amor compleja y llena de giros que te mantendrá al borde del asiento durante los 36 episodios que la conforman. Te contamos todo lo que debes saber al respecto, incluyendo al elenco y dónde la puedes ver.

¿De qué trata Brilla sobre mí?

Brilla sobre mí sigue a Nie Xi Guang. Después de que ella pasara mucho tiempo profundamente enamorada de Zhuang Xu, quien no la correspondió. Es entonces que ella conoce a Lin YU Sen, un ex cirujano que ahora forma parte de la élite de la industria de la energía solar.

El avance muestra la relación que se va formando entre ambos personajes conforme se comienzan a conocer, destacando una química de la que no pueden escapar y que los hará superar las adversidades y los traumas del pasado.

El avance de Netflix resume: “Tras haber vivido aferrada a un intenso pero no correspondido amor universitario, una mujer entabla un vínculo con un nuevo colega que podría ayudarla a soltar el pasado”.

La temporada uno de la serie tiene 36 episodios en total, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. La serie se estrenó en Netflix en enero del 2026.

¿Dónde ver Brilla sobre mí?

El drama chino se encuentra disponible a través de la plataforma de Netflix, por lo que tienes que suscribirte para acceder a todos los episodios disponibles en el servicio de streaming.

También se encuentra disponible en YouTube, aunque si quieres ver la historia con subtítulos confiables es preferible que la veas por el servicio de series y películas antes mencionado.

Reparto de Brilla sobre mí

Este es el reparto que conforma el drama chino llamado Brilla sobre mí que se encuentra disponible en Netflix:

Jinmai Zhao como Xiguang Nie

Weilong Song como Yusen Lin

Weiming Lai como Xu Zhuang

Haolin Han como Rui Jiang

Shiran Fan como Jie Yin

Teng Yang como Yuhua Wan

Yiran Sun como Zhen Zhang

Bingke Bai como Rong Ye

Zicheng Gu como Fei Zhuang

Haoyue Huang como Chris

Youchuan Li como Hui Zhuo

Qiaoqiao Jin como Yun Jiang

Tianyu Zhou como Qun Xiang

He Qiu como Justin

Lawrence Ng como Chengyuan Nie

Peng Cui como el director Song

Jingyi Zhao como Min

Erchun Huang como Xiaofeng Xie

Brilla sobre mí ı Foto: Especial