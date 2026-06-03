¿Quiénes son todos los hijos de Clint Eastwood?

Clint Eastwood no sólo fue un ícono del cine, también un hombre que durante décadas se convirtió en símbolo de atractivo y galantería.

Su vida amorosa, que es tan comentada como su carrera, estuvo marcada por romances con modelos, actrices, azafatas y mujeres que lo acompañaron en distintas etapas de su vida. De esas relaciones surgieron ocho hijos, cada uno con su propio camino y personalidad. Aquí te contamos quiénes son los retoños del actor y director estadounidense.

¿Quiénes son todos los hijos del actor y director Clint Eastwood?

La primogénita de Clint Eastwood es Laurey Murray (72 años), nacida en 1954. La niña fue dada en adopción a una familia en Seattle por su madre, y no fue reconocida por el actor, aunque años después retomó contacto con su padre.

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Mientras que con la modelo Maggie Johnson, su primera esposa, tuvo a Kyle (57), quien actualmente es músico y compositor de bandas sonoras como Gran Torino, y a Alison (53), diseñadora de ropa y actriz ocasional.

Clint Eastwood con sus hijos Alison y Kyle, en 2024 ı Foto: IG alison.e.wood

De la relación entre Clint Eastwood con la bailarina Roxanne Tunis nació Kimber Lynn (1964), maquilladora y actriz en pequeños papeles. Esta niña nació cuando el director estadounidense aún estaba casado con Maggie Johnson.

Más tarde, el actor de Cry Macho se involucró con la azafata Jacelyn Reeves, llegaron Scott (1986), actor que ha seguido los pasos de su padre al participar en múltiples series y películas, y Kathryn (1988), guionista y actriz, elegida Miss Globo en 2005.

Clint Eastwood con la actriz Frances Fisher tuvo a Francesca (32 años), quien también es actriz y modelo, ha sido reconocida por su participación en cine y televisión. Finalmente, de su matrimonio con la periodista Dina Ruiz, nació Morgan (29), quien ha trabajado delante y detrás de cámaras.

En total, el director y actor estadounidense Clint Eastwood tiene ocho hijos, producto de su romance con seis mujeres.

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