El cine mundial despide a Clint Eastwood, actor y director estadounidense, una de sus figuras más emblemáticas de la industria. El legendario histrión de 96 años ha decidido retirarse definitivamente de la industria.

Con más de siete décadas de trayectoria, Eastwood deja un legado que abarca clásicos del western, el drama y el cine policial.

El legendario Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años

Clint Eastwood, el legendario director y actor de 96 años, se despide de Hollywood. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico Kyle Eastwood, durante una entrevista televisiva en France 3, donde aseguró que su padre ya disfruta de su jubilación y no contempla nuevos proyectos.

“Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años (en referencia al momento de su decisión). Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia fantástica”, reveló Kyle sobre su padre.

Clint Eastwood inició su carrera en la década de 1950, alcanzando fama internacional gracias a la Trilogía del Dólar de Sergio Leone, que lo convirtió en el rostro del spaghetti western. Su imagen de vaquero lacónico y calculador redefinió el género y lo consolidó como mito cultural.

Posteriormente, con el filme Harry el sucio (1971), se transformó en ícono del cine policial.

Como director, Clint Eastwood debutó con Escalofrío en la noche (1971) y fundó su productora Malpaso, con la que desarrolló un estilo caracterizado por rodajes rápidos y narrativas intensas. Ganó cuatro premios Oscar y firmó obras inolvidables como Sin perdón (1992), Los puentes de Madison (1995), Million Dollar Baby (2004), Mystic River (2003) y Gran Torino (2008).

Su última película como cineasta, Jurado N°2 de 2024, se considera su despedida de la pantalla grande. Mientras que su última aparición como actor fue Cry Macho, estrenada en 2020.

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