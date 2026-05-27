¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Actor reaparece en medio de rumores

El actor Jorge Ortiz de Pinedo desmintió los rumores sobre su supuesta muerte, una noticia que había generado preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos, después de que se hiciera viral en redes sociales.

Fue en plataformas digitales que habían comenzado a circular rumores de la supuesta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo, quien se encuentra en un momento complicado de salud por su tratamiento contra el EPOC.

Jorge Ortiz de Pinedo afuera de la funeraria J. García López, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de muerte

En redes sociales, comenzó a hacerse viral la noticia de la muerte del histrión después de que el pasado 24 de mayo, el famoso publicara en X un mensaje donde lamentaba la muerte del abogado Javier Tello Trejo, exprocurador y miembro del patronato de La Casa del Actor.

“Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte”, escribió en la publicación en ese momento.

Después de que comenzara a especularse de la muerte de Ortiz de Pinedo, el famoso reapareció en redes sociales para aclarar lo sucedido y aliviar la preocupación de quienes cayeron en la noticia falsa.

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso”, comenzó.

Jorge Ortiz de Pinedo desmintió los rumores sobre su supuesta muerte ı Foto: Instagram

Mencionó que la misma fue “originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don Javier Coello Trejo”, escribió en sus historias de Instagram.

Agregó que si bien se encuentra en un estado adecuado de salud, también está abatido por la muerte del miembro del patronato de La Casa del Actor. “Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”, expresó.

También se hizo viral un video en el que pide que ignoren las noticias falsas sobre su muerte. “Son rumores, no hagan caso. No me manden flores, estoy bien, no me he muerto, aquí sigo”, expresó entre risas.

"Jorge Ortiz de Pinedo":

Porque desmintió rumores sobre su muerte pic.twitter.com/XJmiN5GvGH — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2026

La salud de Jorge Ortiz de Pinedo se ha convertido en un tema de conversación desde hace tres años. El actor superó el cáncer de pulmón y se ha mantenido bajo tratamiento tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

“Hago rehabilitación pulmonar y acondicionamiento físico para estar listo por si algún día me avisan de que hay unos pulmones que me trasplanten. Debo tener una condición física perfecta: Buena oxigenación, buen tono muscular”, compartió en una entrevista anterior sobre su tratamiento.