Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’ a los 69 años

El actor Pierre Deny, quien interpretó al personaje de Louis de Léon en la serie de Emily en París, ha muerto a la edad de 69 años por complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como mal de Charcot.

Muere el actor Pierre Denny

Fueron las hijas de Pierre Deny quienes confirmaron la noticia de la muerte del histrión, a través de un comunicado que fue difundido a medios franceses e internacionales.

L’acteur Pierre Deny est décédé ce lundi 25 mai 2026, à l’âge de 69 ans, des suites d'une maladie fulgurante. Visage incontournable du petit écran et comédien apprécié du grand public, ce père de deux filles s’était rendu célèbre à travers ses rôles marquants dans de nombreuses… pic.twitter.com/bRdSIN83jR — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) May 26, 2026

El actor francés gano fama a nivel global por su participación en las temporadas 3 y 4 de Emily en París, donde daba vida a Louis de León, el director de la empresa de lujo JVMA y padre de Nicolas (interpretado por Paul Forman).

“Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y severo de ELA”, lamentó la familia del histrión en el comunicado antes mencionado.

¿Quién era Pierre Denny?

Pierre Deny nació el 12 de julio. Participó en varias películas y teleseries populares como Une femme d’honneur, Julie Lescaut, L’Instit, Joséphine, entre otras. También fue miembro de la Liga Francesa de Improvisación, y participó en varios partidos con la selección nacional francesa en la década de 1980.

Apareció en tres episodios de la producción de Netflix protagonizada por Lily Collins. La muerte del histrión ocurrió mientras se graba la sexta y última temporada de la serie en Grecia.

El francés murió por una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. En febrero de este año, murió el famoso actor Eric Dane a causa de la misma enfermedad.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, en redes sociales varias personas salieron a lamentarlo. La cantante y actriz Sylvie Vartan contó cómo fue para ella trabajar en una obra de teatro con él:

“Compartí grandes momentos con él sobre el escenario. Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento doloroso”. escribió.

Por su parte, un amigo cercano al histrión lamentó el avance tan veloz de la enfermedad que padecía: “Compartía con él la pasión por el futbol que amaba por encima de todo. Seguíamos jugando juntos hace apenas un año, como un par de niños”, escribió en X. “Esa maldita enfermedad de Charcot se lo llevó demasiado pronto”.