Muere Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy

EL ACTOR estadounidense Eric Dane, estrella de las series Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció ayer a los 53 años, luego de enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2025, informó su familia a la revista People.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, detallaron sus seres queridos.

También precisaron que el actor pasó sus últimos días rodeado de sus amigos, su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas, Billie y Georgia. Además, destacaron que “a lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”.

El Dato: El actor Johnny Depp apoyó a Eric Dane durante el tiempo que enfrentó su enfermedad al ofrecerle alojamiento.

Asimismo, agradecieron a los fanáticos del actor que desde que en abril lo diagnosticaron con ELA le demostraron su cariño. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, externaron.

Y es que la ELA es un padecimiento del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hasta ahora se desconocen las causas de la enfermedad, que es incurable.

Desde que fue diagnosticado con ELA, Eric Dane habló abiertamente de los grandes retos físicos y emocionales que enfrentaba, ayudando a visibilizar lo que viven quienes padecen esta enfermedad.

10 meses antes le diagnosticaron ELA

Ayer que se informó la noticia de su muerte, conmocionó al mundo del espectáculo y a sus fanáticos, quienes lo recuerdan por haber dado vida al inolvidable doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, pues marcó un antes y un después para la historia, convirtiéndose en uno de los favoritos del elenco.

Aunque se tenía contemplado que tuviera una participación corta, debido a la aceptación del público se integró al reparto durante seis temporadas más y dos episodios dentro de la novena entrega.

Mientras que con Euphoria fue aclamado por su papel de Cal Jacobs, padre de Nate, quien oculta su homosexualidad. Fue un personaje que interpretó hasta su muerte, logrando llegar a generaciones jóvenes. El público lo podrá ver en la tercera temporada.

Eric Dane también actuó en X-Men en X-Men: The Last Stand y la comedia romántica Valentine’s Day… Antes de saltar a la fama tuvo papeles menores en Salvados por la campana, Los años maravillosos y Roseanne.

Inició en la actuación después de estudiar la preparatoria, cuando se mudó a Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue en la escuela donde descubrió su vocación, pues participó en la obra escolar llamada Todos mis hijos.

Con el fallecimiento de Eric Dane, la televisión pierde a un actor que conquistó al público con entrañables y complejos personajes.