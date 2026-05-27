Katy Perry en la Fenapo 2026: Fecha y boletos para su concierto

Ya se ha revelado la cartelera oficial de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2026) y una vez más, han logrado reunir a talentos internacionales junto con estrellas mexicanas, siendo uno de los nombres más destacados el de la cantante Katy Perry.

Fecha para el concierto de Katy Perry en la Fenapo 2026

La propia Katy Perry publicó un reciente video en el que celebró que daría un concierto gratuito en San Luis Potosí como parte de las celebraciones de la Fenapo, una noticia que emocionó a los fans mexicanos de la artista.

"Katy Perry":

Porque anunció un concierto gratuito en San Luis Potosí el 25 de agosto pic.twitter.com/RtGvPb6EVz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2026

“Les dije que iba a volver y ahora lo voy a hacer”, celebró mientras llevaba una sudadera gris y una gorra con una margarita. “Concierto gratis para todos mis ‘KatyGatos’ (KatyCats) mexicanos”, expresó, “estoy tan emocionada, van a amar el show”.

La celebridad mencionó que será el 25 de agosto cuando se va a presentar en tierras potosinas, una noticia que no pasó desapercibida por el público que la reconoce por una amplia trayectoria en la industria del pop.

Agregó que es una presentación completamente nueva, por lo que veremos un concierto diferente al que dio en 2025 cuando se presentó en la Arena Ciudad de México.

¿Cómo conseguir boletos para ver a Katy Perry en la Fenapo 2026?

Los conciertos de la Fenapo que no se llevarán a cabo en el palenque son gratis, por lo que en este caso, los fans de la artista podrán escuchar ‘Legendary Lovers’, ‘I Kissed a Girl’ y otros éxitos sin pagar un boleto.

Sin embargo, para acceder es necesario que los fans estén pendientes de la información que se libere sobre cómo conseguir una entrada al evento y así disfrutar de la presentación de la estrella pop.

Cartelera de la Fenapo 2026

Este año, la cartelera ofrece nuevamente una variedad considerable de celebridades que se presentarán en el evento. La Fenapo 2026 reúne a artistas internacionales y mucho talento mexicano.