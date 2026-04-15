La cantante estadounidense Katy Perry, reconocida mundialmente por éxitos como “Firework” y “Roar”, enfrenta un momento delicado en su carrera luego de que se diera a conocer que las autoridades australianas iniciaron una investigación en su contra por presuntas acusaciones de abuso realizadas por la modelo y actriz Ruby Rose.

La noticia ha generado gran impacto en la industria musical y entre los fans de la intérprete, pues la agresión sexual habría ocurrido en 2010. El caso salió a la luz luego de que la actriz Ruby Rose hiciera declaraciones públicas en Threads, en las cuales señaló a Katy Perry de haber ejercido conductas inapropiadas hacia ella.

Aunque los mensajes fueron eliminados, la intérprete de Orange is the New Black confirmó que denunció formalmente a la cantante ante la policía.

Katy Perry es investigada tras acusaciones de abuso

De acuerdo con la AFP, Katy Perry estaría siendo investigada por las autoridades australianas. La policía de Victoria dijo a la agencia que están “investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, aunque no mencionaron explícitamente el nombre de la intérprete estadounidense.

Katy Perry en México ı Foto: IG: @katyperry

El caso se centra en hechos ocurridos durante la estancia de la cantante en Australia, en 2010, donde habría coincidido con Ruby Rose en algunos eventos privados.

La actriz de Orange is the New Black denunció que la cantante la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne, lo que motivó la intervención de las autoridades locales.

Un representante de Katy Perry negó las acusaciones de abuso a la revista Variety. “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", aseguró.

“Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados“, agregó.

¿De qué acusó Ruby Rose a Katy Perry?

Ruby Rose, conocida por su participación en la serie Orange Is the New Black, acusó a Katy Perry de haberla acosado y agredido sexualmente en una discoteca de Melbourne, Victoria, Australia, en 2010.

Según sus declaraciones, la cantante habría aprovechado su posición de poder para ejercer presión y comportamientos abusivos.

El martes, Ruby Rose informó que inició una denuncia formal contra Perry y que, debido al proceso legal, no podría dar más detalles del caso ni de las personas involucradas.