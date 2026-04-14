¿Quién es Ruby Rose, quien acusa a Katy Perry de agresión?

La cantante estadounidense Katy Perry ha sido acusada por Ruby Rose de abuso sexual cometido en su contra hace casi dos décadas en una discoteca de Australia.

Por medio de la red social Threads, Ruby Rose señaló que Katy Perry la agredió sexualmente en la discoteca Spice Market ubicada en Melbourne, Australia, y que hacer estos señalamientos públicamente le había tomado casi dos décadas.

Asimismo, señaló que estaba agradecida de haber llegado “lo suficientemente lejos como para encontrar mi voz”, y puntualizó que esto demuestra que el trauma y la agresión sexual tienen un gran impacto.

También compartió que iría a la comisaría para ver si se podía realizar investigaciones sobre alguna de sus experiencias, “Imagino que ya han prescrito, pero es una razón más para intentarlo. Tengo una larga lista, probablemente me exigirá más de lo que estoy preparada, pero volveré aquí para informar a los demás sobre el proceso, tan pronto como esté lista.”

Publicaciones de Ruby Rose ı Foto: Captura de pantalla

La última actualización sobre el caso fue que había realizado dichos reportes, por lo que ya no podía realizar publicaciones ni hablar públicamente sobre el caso o las personas involucradas.

“Parecerá que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio. Ahora puedo comenzar el proceso de curación. Y seguir adelante temporalmente.” señaló Rose.

Publicaciones de Ruby Rose ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Ruby Rose?

Ruby Rose Langenheim es una actriz, presentadora de televisión y modelo australiana que nació el 20 de marzo de 1986 en Melbourne, Australia.

Comenzó su carrera al participar en el concurso de modelaje Girlfriend en 2002, y en 2010 realizó una colaboración con la marca Milk and Honey para hacer una línea de ropa con varias prendas.

Ruby Rose ya era alguien conocida en el mundo del modelaje y la televisión luego de haber participado en Australia’s Next Top Model, por ser conductora VJ de MTV, y por participar en una competencia con Bam Margera para conseguir el puesto.

Sin embargo, su carrera despuntó aún más cuando participó en la tercera temporada de la serie de Netflix Orange is the New Black, en donde apareció interpretando a la reclusa Stella Carlin.

Ruby Rose en Orange is the New Black ı Foto: Especial

Ruby Rose también ha participado en varias películas desde el 2013 hasta el 2014, incluyendo Resident Evil: El capítulo final, XXX: El regreso de Xander Cage, John Wick: Capítulo 2 y Pitch Perfect 3.

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