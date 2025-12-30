Captan a Katy Perry y Orlando Bloom juntos de nuevo; van a musical con su hija en Londres

Fue en julio del 2025 que Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron su ruptura amorosa después de casi una década juntos y una hija en común, a pesar de que eran considerados como una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Katy Perry y Orlando Bloom decidieron tomar caminos separados y pusieron fin a su romance, que comenzó en 2016 y estuvo marcada por una fuerte conexión profesional y personal, pues incluso se comprometieron en 2019, aunque no llegaron al altar.

¿Orlando Bloom y Katy Perry se van a divorciar? ı Foto: IG: @orlandobloom y @katyperry

Katy Perry y Orlando Bloom se reúnen

A pesar de la separación, ambas celebridades dejaron claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación, donde la prioridad es que su hija Daisy Dove pueda crecer en un entorno estable y lleno de amor.

Los artistas no se habían dejado ver juntos después de su separación hasta este 29 de diciembre, cuando se reunieron nuevamente acompañados por su hija Daisy.

Bloom y Perry acompañaron a su hija al estreno del nuevo musical de Paddington en Londres y fue el productor Tarinn Callender fue quien compartió en redes sociales varios videos grabados en el backstage, donde se puede ver a la expareja conversando de manera cordial con los integrantes del elenco.

En los videos también aparece la pequeña, quien se mantuvo cerca de su papá mientras él platicaba con los protagonistas. Más tarde, la niña posó con su mamá para unas fotos con Paddington.

Captan a Katy Perry y Orlando Bloom juntos de nuevo ı Foto: Especial

Por su parte, Flynn Bloom, el hijo de 14 años de Orlando Bloom y Miranda Kerr, también estuvo presente en el evento y acompañó a su hermana menor, a quien abrazó por la cintura mientras todos posaban para una fotografía.

La función de Paddington fue todo un desfile de celebridades, ya que además que Katy Perry y Orlando Bloom, al evento también asistió Brian May, guitarrista de Queen.