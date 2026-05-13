La reacción de Katy Perry al compromiso de su ex Josh Groban incendia las redes

El anuncio de compromiso entre el cantante Josh Groban y la actriz británica Natalie McQueen no sólo generó felicitaciones en redes sociales, sino también una inesperada reacción de su expareja, la estrella del pop Katy Perry.

La cantante de “Roar” decidió hacer una publicación muy directa y llena de humor a través de TikTok e Instagram, donde compartió un video que rápidamente se volvió viral y encendió la conversación.

La reacción de Katy Perry al compromiso de su ex Josh Groban que incendia las redes

El martes Katy Perry publicó un clip en TikTok ára enviar un mensaje directo a su ex, el cantante Josh Groban. En el clip la intérprete aparece con una bata blanca, sirviendo una bebida naranja en una copa y realizando un brindis frente a una nota periodística sobre el compromiso de Groban y Natalie McQueen.

En tono irónico, la intérprete de “Firework” derrama parte del líquido sobre su ropa, simula llorar y abandona el encuadre, mientras de fondo suena su tema “The One That Got Away”, un himno para los corazones rotos y los amores imposibles que estaría dedicado al histrión.

La cantante acompañó el video con un mensaje breve: “felicidades”, junto a un emoji de brindis. La elección de la canción no pasó desapercibida, ya que en entrevistas previas Katy Perry había descrito a Josh Groban como “el que se le escapó”. La publicación generó miles de reacciones, memes y comentarios que convirtieron su nombre en tendencia global.

La historia de Katy Perry y Josh Groban

Katy Perry y Josh Groban mantuvieron una breve relación en 2009, aunque ambos decidieron llevarla con discreción. Con el paso de los años, han hecho comentarios públicos sobre esa etapa, destacando la amistad que conservaron tras su separación.

En 2013, el actor recordó que se conocieron antes del lanzamiento del primer álbum de Katy Perry y que conectaron de inmediato por su sentido del humor.

En 2017, durante una dinámica con James Corden, la artista calificó a Josh Groban como “el que se le escapó”, declaración que sorprendió al propio cantante, quien más tarde aseguró sentirse halagado, pero también desconcertado por ser asociado con la canción “The One That Got Away”.

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen se hizo oficial el 21 de abril a través de una publicación en redes sociales. La pareja compartió fotografías de la propuesta realizada en Disneyland.