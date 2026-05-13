Spotify Podcast Awards 2026: ¿A qué hora y dónde ver los premios EN VIVO?

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, en los que personalidades destacadas de la plataforma de streaming audiovisual se reúnen para celebrar los mejores programas que forman parte de su plancha de contenidos.
¿A qué hora y dónde ver los Spotify Podcast Awards 2026?
Los Spotify Podcast Awards 2026 se celebran este 13 de mayo a partir de las 20:00 horas. Para fortuna de los fans de los podcasts, la gran ceremonia será transmitida de manera completamente gratis.
Solo tendrás que acceder a la cuenta oficial de Spotify México en TikTok, donde a la hora adecuada comenzará la transmisión en vivo de lo que se vive en el evento.
La reacción de Katy Perry al compromiso de su ex Josh Groban que incendia las redes
Cabe mencionar que si quieres ver la alfombra rosa donde desfilarán las celebridades más destacadas del ramo, deberás conectarte una hora antes, a las 19:00 horas, donde Melissa Navarro será la conductora.
Se espera ver reunidos a grandes personalidades de los podcast como Lupita Villalobos y Quesito de Las Alucines, Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, Farid Dieck, Un Tal Fredo y muchos más.
La categoría más esperada es aquella que premia la crema y nata del entretenimiento auditivo, la cual lleva el nombre Top de Tops, en donde destacan los siguientes proyectos:
- Las Alusines
- La Cotorrisa
- Relatos de la Noche
- Gusguri Podcast
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
- Se Regalan Dudas
- Penitencia
La lista completa de nominados es la siguiente:
Podcast Revelación
- Santos Bravos - La Serie
- Mis traumas, mis chistes
- Besties con MTV
- Perurba2
- Criaturitas de la noche
Comedia
- Las Alucines
- La Cotorrisa
- Las Damitas Histeria
- Par de Tres
- Panda Show - Picante
Chisme
- Hablemos de Tal con UnTalFredo
- Niñas Bien
- Buzón de quejas
- VILLA GODÍN PODCAST
- Noche de Chicxs
Crimen
- Penitencia
- CRIMINALISTA NOCTURNO
- CriminalMente
- Leyendas Legendarias
- Relatos Forenses Podcast
Salud Mental
- Se Regalan Dudas
- Psicóloga Pau
- Seis de Copas
- DATE CUENTA PODCAST
- La Magia del Caos con Aislinn Derbez
Entrevista
- Gusguri Podcast
- CREATIVO
- pepe&chema podcast
- Tengo muchas preguntas al respecto
- Diario de Un Humano
Terror
- Paranormal
- Relatos de la noche
- EXTRA ANORMAL
- Leyendes Legendarias
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
Del aire al podcast
- La Entrevista con Yordi Rosado
- Así se hacen los chismes
- La Corneta
- El Podcast de Marco Antonio Regil
- Martha Debayle
Habla Hispana
- Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)
- Los Hombres Sí Lloran (CO)
- MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
- La Ruina (ES)
- La Cruda (ARG)
- ROCA PROJECT (ES)
- Tengo un Plan (ES)
- El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)
- VOS PODÉS (CO)
- LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)