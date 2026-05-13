Spotify Podcast Awards 2026: ¿A qué hora y dónde ver los premios EN VIVO?

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, en los que personalidades destacadas de la plataforma de streaming audiovisual se reúnen para celebrar los mejores programas que forman parte de su plancha de contenidos.

¿A qué hora y dónde ver los Spotify Podcast Awards 2026?

Los Spotify Podcast Awards 2026 se celebran este 13 de mayo a partir de las 20:00 horas. Para fortuna de los fans de los podcasts, la gran ceremonia será transmitida de manera completamente gratis.

Solo tendrás que acceder a la cuenta oficial de Spotify México en TikTok, donde a la hora adecuada comenzará la transmisión en vivo de lo que se vive en el evento.

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Cabe mencionar que si quieres ver la alfombra rosa donde desfilarán las celebridades más destacadas del ramo, deberás conectarte una hora antes, a las 19:00 horas, donde Melissa Navarro será la conductora.

Se espera ver reunidos a grandes personalidades de los podcast como Lupita Villalobos y Quesito de Las Alucines, Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, Farid Dieck, Un Tal Fredo y muchos más.

La categoría más esperada es aquella que premia la crema y nata del entretenimiento auditivo, la cual lleva el nombre Top de Tops, en donde destacan los siguientes proyectos:

Las Alusines

La Cotorrisa

Relatos de la Noche

Gusguri Podcast

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Se Regalan Dudas

Penitencia

La lista completa de nominados es la siguiente:

Podcast Revelación

Santos Bravos - La Serie

Mis traumas, mis chistes

Besties con MTV

Perurba2

Criaturitas de la noche

Comedia

Las Alucines

La Cotorrisa

Las Damitas Histeria

Par de Tres

Panda Show - Picante

Chisme

Hablemos de Tal con UnTalFredo

Niñas Bien

Buzón de quejas

VILLA GODÍN PODCAST

Noche de Chicxs

Crimen

Penitencia

CRIMINALISTA NOCTURNO

CriminalMente

Leyendas Legendarias

Relatos Forenses Podcast

Salud Mental

Se Regalan Dudas

Psicóloga Pau

Seis de Copas

DATE CUENTA PODCAST

La Magia del Caos con Aislinn Derbez

Entrevista

Gusguri Podcast

CREATIVO

pepe&chema podcast

Tengo muchas preguntas al respecto

Diario de Un Humano

Terror

Paranormal

Relatos de la noche

EXTRA ANORMAL

Leyendes Legendarias

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Del aire al podcast

La Entrevista con Yordi Rosado

Así se hacen los chismes

La Corneta

El Podcast de Marco Antonio Regil

Martha Debayle

Habla Hispana