Katy Perry le envía mensaje a Bad Bunny previo al Super Bowl: ‘Tu puedes es el verdadero sueño americano’

Katy Perry es una de las artistas que ha hecho un medio tiempo del Super Bowl épico, su actuación es una de las más recordadas, y con la autoridad que tiene haber hecho uno de los mejores espectáculos, la cantante le envió un mensaje de apoyo a Bad Bunny.

Fue a través de su cuenta de X en la que la intérprete de “Roar” escribió un breve, pero contundente mensaje.

"Tú puedes con esto @sanbenito recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano #SuperBowlLX“, se lee en el tuit.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

Los fans de Bad Bunny aplaudieron el mensaje de la cantante y le escribieron tuits para agradecerle por este apoyo para el puertorriqueño, el cual viene en medio de una situación en la que el gobierno de Estados Unidos ordenó las redadas del ICE contra los latinos en ese país.

Bad Bunny hará historia en el Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl es el momento más esperado por los fans de la música y por los aficionados al futbol americano, se ve en todo el mundo y tiene un gran impacto mediático.

Bad Bunny hará historia porque va a ser el primer latino que encabezará en solitario este espectáculo y es que si bien Shakira ya estuvo en el evento en el 2020, lo cierto es que estuvo acompañada de Jennifer López, quien aunque tiene ascendencia latina, ella nació en Estados Unidos, en el Bronx.

Bad Bunny se presentará durante el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ı Foto: Especial

En ese evento también estuvo Bad Bunny, pero como invitado y ahora será el primer artista latino en llevar todo el medio tiempo del Super Bowl.

Se espera que el show destaque la cultura latina, pues Benito adelantó que va a estar orgulloso de exponer su cultura, pues él es originario de Puerto Rico.

Por el momento no se sabe exactamente quienes serán los invitados del reguetonero en el espectáculo, pero algunos fans afirman que podría estar Cardi B, J Balvin, Ivy Queen y Drake, pero los fans tienen que esperar a que se lleve a cabo el medio tiempo para conocer todas las sorpresas que Benito tiene preparadas.