¿Cuánto mide Bad Bunny? Esta es su estatura

Bad Bunny es la celebridad del momento, ha conquistado la mayoría de los escenarios como el de los Grammy y ahora el del Super Bowl, el cantante hará. historia y se convertirá en el primer latino que dará un show en solitario en el evento deportivo más esperado.

Benito, nombre real del artista puertorriqueño, genera interés sobre su vida personal al ser el cantante más mediático y con fama mundial.

Los fans quieren saber sobre su novia, pues los rumores dicen que se comprometió con su novia de toda la vida Gabriela Berlingeri, además de que quieren saber sobre su fortuna y cuánto gana por show, así como su estatura.

¿Cuál es la estatura de Bad Bunny?

De acuerdo con la información, Bad Bunny mide 1.80 metros, aproximadamente, es un hombre alto y de complexión media con cuerpo atlético, ya que en varias ocasiones él ha posado sin playera y se puede ver que tiene un torso trabajado en el gimnasio.

Bad Bunny sin camisa ı Foto: Redes sociales

¿Cuántas veces ha estado Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny ha estado dos veces en el Super Bowl, la primera vez fue como invitado especial en el show de Jennifer López y Shakira en el 2020. El reguetonero cantó “Callaita” y acompañó a Shakira en su momento solita.

Bad Bunny, la voz latina en medio de una situación complicada en EU con el ICE

La presentación de Benito en el super Bowl no solo es un llamado contra la política migratoria de Trump, sino que también será la voz de los latinos que viven en Estados Unidos, ante las redadas violentas del ICE para deportar a los latinos que vive en ese país.

Se espera que durante el show de medio tiempo, Bad Bunny haga alusión a las redadas del ICE, tal como lo hizo en su presentación de los Grammy cuando pidió parar la violencia contra los latinos.