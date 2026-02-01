Bad Bunny se pronuncia contra ICE en los Grammys 2026: ‘No somos animales’ | VIDEO

Este domingo 1 de febrero se llevaron a cabo los Grammy 2026 y uno de los premios más importantes de la edición fue mejor álbum de música urbana, donde el ganador fue el puertorriqueño Bad Bunny con el álbum Debí tirar más fotos.
El más reciente material discográfico de Bad Bunny no solamente revive géneros tradicionales de la música latina, sino que tiene un importante mensaje a favor de la comunidad migrante en Estados Unidos.
Bad Bunny recibe el Grammy a Mejor álbum de música urbana
Al aceptar el galardón, el cantante boricua no perdió la oportunidad de enviar un importante mensaje sobre los complicados tiempos que vive la comunidad latina en el país americano actualmente.
“Antes de dar gracias a Dios, diré ICE OUT”, comenzó el cantante boricua con un sentido discurso en el que arrojó luz a la crisis migratoria que vive en la actualidad Estados Unidos, donde la brutalidad policial arrasa con las vidas de miles de latinos.
“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos seres humanos y somos americanos”, expresó Benito Ocasio, quien es puertorriqueño y hablaba en nombre de la comunidad de latinos que viven en Estados Unidos.
Ante los aplausos del público, el famoso buscó las palabras para pedir a la audiencia que eviten contaminarse de odio por los tiempos difíciles que atraviesa el país en cuestión a los derechos humanos.
“El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes“, pidió el artista, recibiendo una ovación por parte de los presentes en el evento.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar al importante mensaje de Bad Bunny, quien se pronunció contra ICE en los Grammy 2026. Te dejamos algunas reacciones:
- “Él constantemente contribuye con las comunidades que lo formaron y lo amo por eso“.
- “Dios bendiga a Bad Bunny. Incluso en un inglés deficiente, el mundo entendió su mensaje. Fuera ICE”.