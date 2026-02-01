¿Quiénes cantarán en los Grammys 2026? Todo sobre las presentaciones en vivo

Este domingo 1 de febrero se llevan a cabo los premios Grammy 2026 y la celebración no puede estar completa sin la presentación de diversas estrellas de la industria musical que sorprenden a la audiencia con presentaciones inolvidables siempre que suben a un escenario.

Este año, las presentaciones que se llevarán a cabo en los Grammys 2026 dan de que hablar. La Academia de la Grabación prepara un show lleno de sorpresas que trae de regreso a leyendas y fenómenos musicales.

Artistas que se presentarán en los Grammys

Uno de los momentos más esperados de la velada será el regreso de Justin Bieber a los escenarios, quién presentará música de su último álbum titulado Swag.

Justin Bieber cantará en los Grammy 2026: ¿Dónde verlo y a qué hora? ı Foto: IG @RecordingAcad/lilbieber/Edición La Razón

El intérprete cuenta con cuatro nominaciones y se espera que su presentación sea una de las más emotivas de la noche al tratarse de su regreso a los escenarios de manera individual, ya que los últimos años se había mantenido en casa y en el estudio de grabación.

Por su parte, Lady Gaga regresará al escenario de los Grammy con su novena aparición musical e interpretará algunos temas de su reciente disco Mayhem. Yo promete dejar asombrado a más de uno, además de generar expectativa ya que ella cuenta con siete nominaciones en expedición.

Otro momento clave será la presentación de Bruno Mars junto a Rosé, quiénes interpretarán la canción APT qué ha causado furor y no ha dejado de sonar en los últimos meses. La colaboración ha sido una de las favoritas entre los fans del k-pop y sin duda dará de qué hablar en expedición de los premios.

La estrella pop Sabrina Carpenter ha tenido un año lleno de éxito y ha decidido coronar sus triunfos con una presentación estelar donde se espera que interprete éxitos de su más reciente álbum, Man’s Best Friend.

Sabrina Carptenter recuerda cuando se cayó en un cactus ı Foto: IG: @sabrinacarpenter

La Academia de Grabación también confirmó que habrá una presentación especial donde los ocho nominados a la categoría de mejor artista nuevo compartirán el escenario en un número musical que promete ser una explosión de talento. De este modo, veremos a:

The Marías

Addison Rae.

KATSEYE.

Alex Warren.

Olivia Dean.

Finalmente se lleva a cabo un homenaje para honrar a una de las leyendas de la música que partió este 2025. Los segmentos más importantes será el tributo a Ozzy Osbourne, El príncipe de las tinieblas.

Slash y Duff McKagan de Guns N’ Roses, Post Malone, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Andrew Watt conformarán la emotiva presentación sobre el legendario artista.

La icónica Ms. Lauryn Hill rendirá honores a Roberta Flack y D’Angelo con un tributo al soul y al R&B.

¿Dónde ver los Grammys 2026?

La transmisión puede verse en México a través de televisión abierta, de paga y streaming. El horario clave para no perderte de esta edición de premios es las 18:00 horas, cuando comenzará la gala, aunque la alfombra roja y el preshow inició horas antes.

La transmisión oficial para Latinoamérica será a través del canal de cable TNT, pero si prefieres ver la premiación por streaming, puedes acceder al material a través de HBO Max o en televisión abierta por Imagen Televisión, quien llevará la cobertura del evento.