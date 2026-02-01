Grammys 2026: ¿Dónde ver y a qué hora empiezan los premios?

Los Premios Grammy 2026 llegan este domingo 1 de febrero como la cita más esperada de la industria musical, pues se reunirán artistas consagrados y nuevas voces en una noche de celebración.

Además de conocer a las y los artistas ganadores de esta 68° edición de la ceremonia, podrás presenciar las actuaciones memorables de Rosé, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Lola Young, Justin Bieber y Zara Larsson, entre otros. También habrá homenajes dedicados a grandes figuras de la música como Ozzy Osbourne.

Un hecho realmente significativo es que este año los premios incorporan dos nuevas distinciones, Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum, ampliando así el reconocimiento a la diversidad musical y al trabajo visual que acompaña las producciones discográficas.

En La Razón de México te contamos dónde podrás seguir la transmisión en vivo y a qué hora comienza el evento para que no te pierdas ningún detalle.

Grammys 2026: ¿Dónde ver y a qué hora empiezan los premios?

Los Premios Grammy 2026 se realizarán esta noche en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La transmisión se emitirá en directo el domingo 1 de febrero, de 7:00 a 10:30 pm (hora del centro de México) por la cadena CBS Television Network y en Paramount+ Premium; los suscriptores del plan básico de Paramount podrán verla el día siguiente, lunes 2 de febrero (para usuarios de Estados Unidos).

En México podrás ver la premiación en el canal de paga de TNT y en la plataforma de streaming HBO Max.

Mientras tanto, la Ceremonia de Estreno de los Premios Grammy 2026 se retransmitirá en directo desde el Peacock Theater de Los Ángeles el domingo 1 de febrero, a las 2:30 pm, en el canal de YouTube de la Recording Academy y en live.grammy.com.

¿Quiénes son los artistas que cantarán en los Grammys 2026?

En la edición de 2026 de los Grammys, además de la revelación de los ganadores en las principales categorías, habrá múltiples actuaciones musicales y homenajes.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson rendirán homenaje a algunos de los iconos musicales que han fallecido recientemente. La Sra. Lauryn Hill también actuará en honor a D’Angelo y Roberta Flack.

Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash también ofrecerán un tributo especial a Ozzy Osbourne.

Las presentaciones musicales incluyen a Rosé, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Clipse y Pharrell Williams, entre otros.

Además, los Grammys 2026 contarán con un segmento especial en el que actuarán los ocho nominados a Mejor Artista Revelación, incluyendo a Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean y SOMBR, y The Marías.