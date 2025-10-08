Ozzy Osbourne: No Escape From Now, réquiem por un rockstar

Que Ozzy Osbourne fue un pionero y gigante indiscutible del heavy metal, cuyos discos siendo miembro de Black Sabbath, y después como solista, vendieron millones alrededor del mundo, que fue influencia definitiva de una enorme cantidad de músicos, entre ellos miembros de bandas como Iron Maiden y Slayer, todo está en No Escape From Now.

Sin embargo, esta vez no es para dar forma a una mera retrospectiva del ídolo, sino de la humanización del mito, empujada por el deterioro corporal propiciado por una mala cirugía y las enfermedades que le aquejaban, así como el afán de volver a actuar para su público, que se convertiría en un último deseo.

Es desde esa perspectiva que, en voces de su esposa e hijos, amigos, colegas, y la suya propia, la leyenda de El Príncipe de las Tinieblas aquí adquiere un nuevo significado al mostrarle sumergido en una batalla constante contra el dolor y los altibajos emocionales. Una que se mantuvo entre inesperadas cancelaciones buscando regresar una y otra vez a los escenarios, hasta conseguirlo en un concierto planteado como el final de su carrera y que, sin saberlo, dado su fallecimiento a tan sólo unas semanas de haberlo realizado, también se convertiría en su despedida de la existencia.

‘Ozzy: No Escape From Now’ airing this coming week on @ParamountPlus pic.twitter.com/krhv9Hbfxs — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) October 5, 2025

A nivel de lenguaje documental la propuesta ofrece muy poco, de hecho, predomina el aire a reality show, lo cual por otro lado tiene mucho sentido si pensamos en que la serie de MTV que seguía el día a día de Ozzy y su familia fue una de las que consolidaron dicho formato televisivo a principios de este siglo. Pero hay que reconocerle la corrección a nivel técnico y de producción que permite capturar la fuerza emotiva de las jornadas del protagonista en compañía de su esposa Sharon, quien con un cariño irreductible fue pieza clave para que se sostuviera en los momentos más álgidos de su vida.

Los fans amarán tanto las visiones de la intimidad doméstica, como el detrás de cámaras de los previos a su inducción al Salón de la Fama y la preparación del concierto llamado Black Sabbath Back to The Beginning, esto con la aparición de gente de la talla de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo y James Hetfield de Metallica, Billy Idol, Slash de Guns and Roses, Tom Morello de Rage Against the Machine y el actor Jack Black, dando testimonio de la forma en que quien también era conocido como The Madman parecía revitalizarse al escuchar los acordes en los ensayos, cuál ente musical que se negaba a extinguirse de nuestro plano físico y abandonar lo que más amaba hacer.

Ozzy Osbourne: No Escape From Now ya disponible en la plataforma de Paramount+, aunque puede llegar a ser genérico en su manufactura, es gracias a lo puntual del seguimiento, además de la honestidad del personaje y la innegable trascendencia de su trayectoria, que se convierte en un emotivo réquiem para el hombre detrás de la figura mítica delineada por los reflectores, cuya melancólica épica cotidiana está a la altura de su leyenda, acompasado por rolas como “Crazy Train” y “Gods of Rock n roll”, ahora salpicada de embriagadora nostalgia.