¿Cuándo y dónde ver el documental de Ozzy Osbourne: No Escape From Now de sus últimos años?

La leyenda de Ozzy Osbourne regresa en un documental en el que narra sus últimos años de vida, lo difícil que enfrentó en su salud y también los detalles de su último gran concierto con el que el legendario artista, vocalista de Black Sabbath, se retiró de los escenario días antes de morir.

La vida de Ozzy Osbourne estuvo llena de excesos y alcohol y sustancias, sin embargo, los últimos años de su vida él padeció mucho su salud, porque sufrió mucho y se tuvo que someter a una cirugía que al final lo dejó más mal, él mismo narró que de haber sabido las consecuencias y que iba a perder su movilidad no se la habría hecho.

En este documental se retrata esta intensa lucha por recuperar su salud y todo lo que hubo detrás del magno y último concierto Back to the Beginning, así como todos los artistas del metal que acompañaron al legendario Ozzy.

En el documental aparecen Sharon Osbourne, esposa del cantante, quién fue su mánager y la mujer detrás del imperio que creó el padre del heavy metal, En el filme también aparecen los tres hijos de Ozzy, Kelly, Jack y su hija poco conocida Aimee.

¿Cuándo se estrena el documental de Ozzy Osbourne?

El documental Ozzy: No Escape From Now se estrena el próximo 7 de octubre a nivel mundial en streaming. En México también se estrena el 7 de octubre. “El nuevo documental No Escape From Now de Ozzy Osbourne se estrena el 7 de octubre”, se lee en el anuncio de la plataforma de streaming en el que se estrenará el filme.

¿Dónde ver el documental de Ozzy Osbourne?

El documental de Ozzy Osbourne se podrá ver en la plataforma de Paramount Plus, esto significa que para poder verlo se tiene que pagar una suscripción a esta plataforma para disfrutar de la historia.

¿A qué hora se estrena el documental de Ozzy Osbourne No escape from now?

Los estrenos en Paramount Plus normalmente ocurren desde las 12 am, es decir, que el 7 de octubre a primera hora ya estará disponible el firme histórico.