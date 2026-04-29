Este martes, La Mansión VIP se encendió con la entrada de Kim Shantal, pues dentro del reality show se encuentra su ex novio, el también influencer Suavecito. Además, acaba de salir del programa de aislamiento la pareja actual del creador de contenido, Queen Buenrostro, quien solía ser una conocida de la exintegrante de La Granja VIP.

Ante la reacción de Suavecito al reencontrarse con Kim Shantal en La Mansión VIP, muchos han querido saber más sobre qué pasó en la relación de los creadores de contenido y con la amistad que supuestamente existía entre la influencer y Queen Buenrostro antes de que comenzara la polémica.

Madre Kim Shantal @kimshantalll entró a #LaMansionVIP después de levantar el evento de cuarta Supernova Genesis, demostrando que es una chingona que no se raja y literalmente da pelea como lo hizo con Karely.



Suavecito, su ex novio, quedó SECO.pic.twitter.com/XhREfSJbvW — Emmanuel ZP (@EmZkPr) April 29, 2026

¿Qué pasó entre Kim Shantal, Suavecito y Queen Buenrostro?

A pesar de que la ex participante de Supernova Génesis 2026 aseguró que su relación con el influencer fue “muy fugaz”, él dijo que “duraron muchos años” y que su romance tuvo algunas reconciliaciones antes de su separación definitiva.

Ambos se conocían desde hace 17 años en Tijuana, donde eran bailarines y retomaron su relación de amistad lejana varios años después, donde los sentimientos románticos resurgieron. Si bien en 2024 anunciaron su separación tras varios años juntos, en 2025 se habló de un intento de reconciliación.

De acuerdo con declaraciones del influencer, fue la propia Kim quien le presentó a Queen, con quien formó rápidamente una amistad. En ese sentido, aseguró que una de las ocasiones en que terminó su anterior relación fue por Queen, ya que Kim no aprobaba la amistad.

Sin embargo, al año del supuesto fin de la relación, Suavecito y Queen Buenrostro comenzaron una relación, lo que abrió espacio para las especulaciones de si el hombre le había sido infiel a la famosa con su amiga. Por su parte, ellos aseguran que no es así y han aclarado que Queen supuestamente nunca fue amiga de Kim, pues mencionan que solo eran conocidas.

En ese sentido, fue a finales de 2025 que se formalizó la nueva relación de los creadores de contenido, lo que llevó a Queen Buenrostro y a Suavecito a entrar juntos a La Mansión VIP.

Sobre Kim Shantal, ella tiene una relación con un bailarín, coreógrafo, creador de contenido y bailarín del grupo de animación de los Toros de Tijuana, llamado Eduardo Martínez, pero mejor conocido como Lalo Oconner en redes sociales. De este modo, se sabe que todas las partes del drama amoroso han superado lo ocurrido.