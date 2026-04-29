Kim Shantal entra a La Mansión VIP y así fue la reacción de Suavecito, su ex novio| VIDEO

Kim Shantal entra a La Mansión VIP y así fue la reacción de Suavecito

Las redes sociales se encendieron este martes después de que Kim Shantal entró a La Mansión VIP, reality show de aislamiento donde también se encuentra su expareja, el influencer Suavecito.

Para más drama, Queen Buenrostro, la novia de Suavecito y ex amiga de Kim Shantal, acababa de salir de La Mansión VIP el pasado domingo por la votación del público. Este se trata además del reencuentro de los ex novios, quienes rompieron todo contacto tras su ruptura.

Kim Shantal ex novia de Suavecito entró a La Mansión vip. QUEDÓ SECO, FRÍO Y MUDO JAJAJAJA 🧍🏻#LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/lRQpIXK3MB — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) April 29, 2026

Fue este martes durante la gala nocturna que la competidora de Supernova Génesis 2026 apareció en la puerta principal de la residencia donde varios famosos conviven diariamente.

Con un sensual vestido de encaje y transparencias negras, ceñido a su figura, la modelo de Internet entró a la casa con toda la actitud para dominar en el programa y su ex pareja, cuyo nombre real es Luis Eduardo Guillén González, parecía completamente sorprendido.

Así fue la reacción de Suavecito al ver a Kim Shantal de nuevo

HotSpanish presentó a Kim como una nueva integrante del programa y le aseguró a Suavecito que no era nada personal, sino algo que le gustaba mucho ver al público.

Algunos participantes pidieron contexto, ante lo que recordó HotSpanish que la pareja tuvo una relación. “Ya pasó, solo fue una relación ahí muy fugaz”, expresó en ese momento la ex participante de La Granja VIP.

Kim Shantal: “Ya pasó, solo fue una relación”...



La cara de Suavecito es un maldito poema JAJAJA no sabe donde meterse#LaMansionVip #lamansiónvip pic.twitter.com/JzlNDrln9L — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) April 29, 2026

Posteriormente, el influencer comentó sobre lo ocurrido con su ex y aseguró que “duraron muchos años” y que por ella conoció a Queen Buenrostro. Asimismo, mencionó que aunque tuvieron una reconciliación, la relación ya estaba “muy rota”.

En ese sentido, el público destacó que el famoso parecía estar bastante inquieto por la participación de Shantal en el programa, sobre todo por la manera en lo que eso podía afectar su juego en el programa, así como su imagen.

-Jajajaja El Suavecito está que se Escapa de La Mansión VIP lo tiene temblando Kim Shantal.

-La Jesu enserio se ve Tan cochina ya estoy por creer lo que dicen .

-Y Agustín como Agarra a Aida 🤤 #lamansiónvip pic.twitter.com/Q2l3AM6T9j — ALEJA 🐥 (@AlejandraM40013) April 29, 2026

Tras este momento, en redes sociales han captado más momentos en los que supuestamente veríamos a Kim Shantal y a Suavecito intercambiar miradas, lo que ha levantado especulaciones de lo que podría pasar en el programa.

A pesar de todo, hay que mencionar que ambos creadores de contenido se encuentran en relaciones en este momento, por lo que es poco probable que se reconcilien románticamente, a pesar de lo que se comenta.