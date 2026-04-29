El Viajando por el Mundo Tropitour de Karol G fue anunciado hace unos días y ya causa furor entre los fans de la cantante colombiana. Miles de personas de países como Estados Unidos, Canadá, y de Latinoamérica —incluyendo México—, podrán bailar y gozar con La Bichota a partir de julio de este año.

La gira se extenderá hasta 2027, cuando la intérprete recorra España, Portugal, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia, Países Bajos y Alemania, entre otras.

Para estas presentaciones se encuentran disponibles diversas experiencias exclusivas a las que podrás acceder comprando un paquete VIP. En La Razón de México te contamos cuánto cuestan estos boletos especiales y qué beneficios incluyen.

Karol G en México: Precios de los paquetes VIP y qué incluyen

Karol G se presentará en dos ciudades del país:

El 6 y 7 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León

El 13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

Karol G ı Foto: IG karolg

Los precios de los boletos varían según la zona en que se encuentren los asientos, pero, en general, el costo va de los mil 848 hasta los 12 mil 264 pesos mexicanos en el Estadio GNP. Mientras que en Monterrey los precios van desde los mil 550 a los 12 mil 276 pesos mexicanos.

Pero, si buscas vivir una experiencia exclusiva durante el concierto de Karol G, los paquetes VIP son una opción para ti. Los precios y los beneficios de estos boletos son los siguientes en ambos recintos:

VIP 200 Copas: Tiene un precio de 35 mil 979 pesos mexicanos. Incluye boleto de pie en el pit izquierdo próximo al escenario, foto frente al escenario, invitación a lounge previo al espectácul o, pase de estacionamiento, regalo de colección, laminado conmemorativo, acceso anticipado al inmueble, acceso anticipado para comprar mercancía oficial, host y atención personalizada.

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): 20 mil 735 pesos mexicanos

VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): 19 mil 425 pesos mexicanos

VIP Carolina (General A): 13 mil 038 pesos mexicanos

VIP Papasito (General B): 8 mil 348 pesos mexicanos

Aquí los mapas de precios para Karol G con Viajando por el Mundo Tropitour en CDMX y MTY 🌴 pic.twitter.com/xuiJLJp8Nv — Ocesa Total (@ocesa_total) April 28, 2026

El elevado costo de los paquetes VIP ha generado reacciones negativas entre los fans de Karol G, pues afirman que supera el valor que otros también artistas internacionales han fijado por este tipo de experiencias exclusivas.