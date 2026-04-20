Karol G anuncia el Tropicoqueta Tour: ¿Cuándo serán sus conciertos y qué países visitará?

Karol G no se despidió de Coachella 2026 sin antes anunciar el Tropicoqueta Tour, su esperada gira mundial, una que los seguidores de la artista colombiana llevaban esperando meses desde que ella lanzó su último material discográfico.

“Nos vamos de tour”, reveló Karol G este 19 de abril en su última presentación en el festival americano, cuando detrás de ella se mostró un texto en amarillo con la tipografía de Tropicoqueta que revelaba la noticia.

É OFICIAL! Karol G acaba de anunciar a turnê do álbum “TROPICOQUETA” durante seu show no Coachella. pic.twitter.com/I5Vuo5Ty2b — poponze (@poponze) April 20, 2026

La famosa sigue buscando hacer historia; ya fue la primera headliner latina de Coachella y también he tenido una de las giras musicales más exitosas del género urbano con el tour de su álbum Mañana será bonito.

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¿Qué países visitará Karol G en el Tropicoqueta Your?

Aunque de momento no se sabe cuáles serán los países confirmados para el Tropicoqueta Tour, se espera que se trate de una gira mundial que recorra varios países en Latinoamérica y el resto del mundo.

En ese sentido, esperamos que La Bichota regrese a países que ya ha recorrido anteriormente como los siguientes:

México

Colombia

Chile

Argentina

Perú

Brasil

Estados Unidos

España

Se espera además que sea un concierto de gran magnitud, por lo que se especula que sería una gira de estadios. También se dice que la gira podría comenzar a mediados o finales del 2026; se espera que la venta de boletos comience poco antes de las presentaciones den inicio.

En espera de la confirmación de los detalles de la gira, en el sitio oficial de la artista ya se ha habilitado una opción para recibir información directa a tu correo electrónico con un registro previo.

Además, la plataforma de Ticketmaster ya habilitó un apartado para los conciertos de la famosa entre este año y el 2027. Habrá que esperar para saber cuáles son las fechas oficiales en los que la cantante regresará a tierras mexicanas.

Sobre lo que podemos esperar de la gira de Tropicoqueta, las expectativas quedaron muy altas por el desempeño de la cantante de ‘Ese hombre es malo’ en Coachella, pues su participación estuvo llena de momentos inolvidables.