Lista de ganadores de los Premios Tony 2026

Esta noche, Nueva York celebra lo mejor del teatro y los musicales en la gala de los Premios Tony 2026. La ceremonia es conducida por Pink en el Radio City Music Hall y se premiarán a las producciones más destacadas de Broadway.

En las nominaciones resaltaron The Lost Boys y Schmigadoon!, por lo que podrán alzarse esta velada con varios galardones.

Lista de ganadores de los Premios Tony 2026

Mejor Libro de un Musical

Schmigadoon!

Mejor Diseño de Disfraz de una Obra de Teatro

Fallen Angels

Mejor Disfraz de un Musical

Cats: The Jellicle Ball

Mejores Orquestaciones

Schmigadoon!

Mejor Diseño de Sonido de una Obra

Arthur Miller’s Death of a Salesman

Mejor Diseño de Sonido de un Musical

Ragtime

Mejor Música y/o letra escrita para Teatro

Schmigadoon!

Mejor Diseño de Iluminación de Un Musical

The Lost Boys

Mejor Diseño Escénico de una Musical

The Lost Boys

Mejor Diseño Escénico de una Obra

Arthur Miller’s Death of a Salesman

Mejor Coreografía

Cats: The Jellicle Ball

Mejor Actuación de un Actor en un Papel Principal en una Obra de Teatro

John Lithgow (Giant)

Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Destacado en una Obra de Teatro

Laurie Metcalf (Arthur Miller’s Death of a Salesman)

Mejor Dirección de un Musical

Cats: The Jellicle Ball, Zhailon Levingston y Bill Rauch

Mejor Dirección de una Obra

Arthur Miller’s Death of a Salesman, Joe Mantello

Información en desarrollo

Te puede interesar: