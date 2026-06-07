Esta noche, Nueva York celebra lo mejor del teatro y los musicales en la gala de los Premios Tony 2026. La ceremonia es conducida por Pink en el Radio City Music Hall y se premiarán a las producciones más destacadas de Broadway.
En las nominaciones resaltaron The Lost Boys y Schmigadoon!, por lo que podrán alzarse esta velada con varios galardones.
Lista de ganadores de los Premios Tony 2026
Mejor Libro de un Musical
- Schmigadoon!
Mejor Diseño de Disfraz de una Obra de Teatro
- Fallen Angels
Mejor Disfraz de un Musical
- Cats: The Jellicle Ball
Mejores Orquestaciones
- Schmigadoon!
Mejor Diseño de Sonido de una Obra
- Arthur Miller’s Death of a Salesman
Mejor Diseño de Sonido de un Musical
- Ragtime
Mejor Música y/o letra escrita para Teatro
- Schmigadoon!
Mejor Diseño de Iluminación de Un Musical
- The Lost Boys
Mejor Diseño Escénico de una Musical
- The Lost Boys
Mejor Diseño Escénico de una Obra
- Arthur Miller’s Death of a Salesman
Mejor Coreografía
- Cats: The Jellicle Ball
Mejor Actuación de un Actor en un Papel Principal en una Obra de Teatro
- John Lithgow (Giant)
Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Destacado en una Obra de Teatro
- Laurie Metcalf (Arthur Miller’s Death of a Salesman)
Mejor Dirección de un Musical
- Cats: The Jellicle Ball, Zhailon Levingston y Bill Rauch
Mejor Dirección de una Obra
- Arthur Miller’s Death of a Salesman, Joe Mantello
Información en desarrollo
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