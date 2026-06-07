Lo mejor de Broadway

Lista de ganadores de los Premios Tony 2026

Nueva York celebra lo mejor del teatro y los musicales esta noche; conoce a las obras ganadoras de la edición 79 de los premios

Lista de ganadores de los Premios Tony 2026
Lista de ganadores de los Premios Tony 2026 Foto: IG thetonyawards/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

Esta noche, Nueva York celebra lo mejor del teatro y los musicales en la gala de los Premios Tony 2026. La ceremonia es conducida por Pink en el Radio City Music Hall y se premiarán a las producciones más destacadas de Broadway.

En las nominaciones resaltaron The Lost Boys y Schmigadoon!, por lo que podrán alzarse esta velada con varios galardones.

Lista de ganadores de los Premios Tony 2026

Mejor Libro de un Musical

  • Schmigadoon!

Mejor Diseño de Disfraz de una Obra de Teatro

  • Fallen Angels

Mejor Disfraz de un Musical

  • Cats: The Jellicle Ball

Mejores Orquestaciones

  • Schmigadoon!

Mejor Diseño de Sonido de una Obra

  • Arthur Miller’s Death of a Salesman

Mejor Diseño de Sonido de un Musical

  • Ragtime

Mejor Música y/o letra escrita para Teatro

  • Schmigadoon!

Mejor Diseño de Iluminación de Un Musical

  • The Lost Boys

Mejor Diseño Escénico de una Musical

  • The Lost Boys

Mejor Diseño Escénico de una Obra

  • Arthur Miller’s Death of a Salesman

Mejor Coreografía

  • Cats: The Jellicle Ball

Mejor Actuación de un Actor en un Papel Principal en una Obra de Teatro

  • John Lithgow (Giant)

Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Destacado en una Obra de Teatro

  • Laurie Metcalf (Arthur Miller’s Death of a Salesman)

Mejor Dirección de un Musical

  • Cats: The Jellicle Ball, Zhailon Levingston y Bill Rauch

Mejor Dirección de una Obra

  • Arthur Miller’s Death of a Salesman, Joe Mantello

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