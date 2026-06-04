Artistas exigen ser excluidos de los premios de la Bienal de Venecia; tomarán medidas legales, advierten

Activistas de Pussy Riot y FEMEN protestan contra la presencia de Rusia en la Bienal de Arte de Venecia, el 6 de mayo de 2026

Decenas de artistas que participan en la exposición de arte contemporáneo de la Bienal de Venecia de este año amenazan con emprender acciones legales si sus nombres no son eliminados de la papeleta votaciones, permitiendo a los visitantes elegir el mejor pabellón nacional y, en general, por los participantes en ausencia de un jurado que entregue los prestigiosos Leones de Oro.

La Bienal de Venecia abrió su edición más caótica y controvertida en la memoria reciente el 9 de mayo, con el prestigioso León de Oro retirado de la contención tras la renuncia del jurado en protesta por la participación de Israel y Rusia. La semana de avances previos a la inauguración pública se caracterizó por fuertes protestas frente a los pabellones israelí y ruso.

En lugar de premios del jurado, la Bienal anunció la votación de los visitantes de las dos principales sedes, el Giardini y el Arsenale, para dos premios que reconocen al mejor pabellón nacional y al mejor participante en la exposición principal, titulados “En tonos menores”, seleccionados según un plan del fallecido Koyo Kouoh. Los premios se harán públicos el día de clausura de la Bienal, el 22 de noviembre.

La carta de protesta hecha pública el miércoles decía que el proceso de votación “carecía de transparencia y rendición de cuentas” y se quejaba de que la Bienal no había respondido a la primera petición de los artistas para retirar sus nombres, hecha el 20 de mayo. También fue firmado por comisarios y comisionados.

La instalación "Amalgama", del artista Nick Cave, en el Arsenal, en la Bienal de Arte de Venecia, el 5 de mayo de 2026 ı Foto: AP

Los artistas dijeron que estaban comenzando a dar pasos hacia acciones legales.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la Bienal envió el 28 de mayo una carta a los artistas, comisarios y comisionados diciendo que mantendrían todos los nombres en la papeleta “para garantizar la libertad de expresión de todos los visitantes”, pero dijo que ninguno de los firmantes sería considerado para los premios.

La carta de protesta calificó el procedimiento como “una pérdida de tiempo” al pedir a los visitantes “que emitan votos que no pueden ser contados”.

El jurado, en su anuncio de renuncia, señaló a Rusia e Israel, citando investigaciones de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en las guerras de Ucrania y Gaza.

Entre los firmantes que buscan ser excluidos de la contienda por premios visitantes se encuentran unos 70 artistas que participan en la exposición principal y casi 40 pabellones nacionales, incluidos los de Islandia, Noruega y Dinamarca, que han impulsado la convocatoria para prohibir que Rusia regrese a la Bienal por primera vez desde su invasión a gran escala de Ucrania.

También incluyen a la artista austriaca Florentina Holzinger, cuya exposición presenta aguas residuales recicladas de aseos portátiles frente al Pabellón Austriaco, que ha sido una de las más populares de la Bienal.

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