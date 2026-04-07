Cine México es una obra editorial que revisita el pasado fílmico nacional desde una mirada viva, contemporánea y profundamente accesible. Lejos de ser un compendio rígido, el libro que ya está a la venta en formato físico y digital propone una crítica de la historia del séptimo arte en nuestro país, combinando investigación, narrativa e imagen en un sólo volumen.

En entrevista con La Razón, la actriz Dolores Heredia, quien fue una de las encargadas de presentar el libro, no duda en definir el proyecto desde la emoción: “Estoy muy orgullosa. Hay una abundancia de amor, de pasión por el cine, por su origen, por lo que ocurrió desde el inicio”. Para ella, el valor de la obra radica en su capacidad de narrar de otra forma lo ya conocido: “Sí se ha contado la historia del cine mexicano, pero no se ha expuesto como aquí, como está narrado y cómo está ilustrado”.

Cine México recupera la memoria del séptimo arte de nuestro país ı Foto: Carlos Mora

El Dato: El libro del fondo editorial de BBVA cuenta con casi 400 imágenes únicas y textos de especialistas en la industria, que definen la historia del cine mexicano.

La intérprete subraya que el alcance de la publicación es amplio y necesario en el presente: “Es un compilado importante para jóvenes cineastas, para quienes quieren hacer cine, para quienes son consumidores. Debería ser accesible para todo el mundo, porque habla de un arte que ha cambiado nuestra mirada”. En ese sentido, insiste en su función formativa: “Hay disciplinas que no pueden pasar desapercibidas, como la historia. Si no nos conocemos, ¿cómo contamos el cuento?”.

Uno de los momentos más significativos para Heredia dentro de la publicación fue su colaboración con el escritor Sergio Huidobro, quien aportó un detallado análisis crítico sobre la evolución de la cinematografía nacional. “Lo que hizo fue poesía. Cuando lo leí, me hizo llorar. Tocó algo muy profundo en mí”, comparte. La actriz reconoce que ese texto trasciende lo testimonial: “Sus palabras tienen un enorme significado. Es una participación pequeña, pero es un honor enorme ser parte de este legado”.

Cine México recupera la memoria del séptimo arte de nuestro país ı Foto: Carlos Mora

Desde su mirada, la obra no sólo documenta, sino que también construye identidad colectiva. “La historia es el cuento que creamos. Hay un arduo trabajo de búsqueda por entender qué estaba pasando cuando empezaron las primeras imágenes filmadas”, explica.

Además, destaca el cuidado estético del volumen como parte de su propuesta: “Es un libro que no huele a viejo, aunque recorra toda la historia del cine. Es ágil, bello, accesible. Hay artesanía en cada página, todo está muy pulido”. Para Heredia, aparecer en sus páginas tiene una carga simbólica especial: “Cuando te nombran en medio de tanta gente, es como decir: ‘Presente, estoy aquí’. Eso se siente profundamente”.

Por su parte, el cineasta Roberto Fiesco añade que la publicación es resultado de un trabajo colectivo impulsado por la investigadora Elisa Lozano, quien convocó a especialistas para construir una visión amplia del cine nacional. “Es un libro con textos cuidadosamente seleccionados, y con un material iconográfico riquísimo. No hay una sola página sin imagen”.

Cine México recupera la memoria del séptimo arte de nuestro país ı Foto: Carlos Mora

Fiesco, encargado de abordar a los llamados “tres amigos” —Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu—, detalla el rigor del proceso: “Fue un trabajo de investigación muy grande, de varios meses, revisando entrevistas, notas, archivos. Había que reconstruir no sólo sus películas, sino sus trayectorias desde el origen”.

El realizador enfatiza que Cine México también funciona como un archivo vivo: “El periodismo es inmediato y muchas cosas se pierden. Aquí se recupera esa memoria y se vuelve parte de un relato más amplio. Lo que queda escrito hoy será referencia en el futuro”, concluye.

Editorial: Sexto Piso, Fomento Cultural BBVA

PRECIO: 1,000 pesos

Publicación: 2025