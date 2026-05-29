Museo Dolores Olmedo reabre con salas renovadas tras 6 años

Después de seis años de estar cerrado, tiempo en que se realizaron trabajos de remodelación y conservación, hubo planes para trasladar parte del acervo al Parque Aztlán y una lucha de ciudadanos y vecinos de Xochimilco para impedirlo, el Museo Dolores Olmedo reabre el próximo sábado con salas renovadas y nuevos espacios. Ahora el público puede recorrer la casa que habitó la coleccionista y ver desde objetos personales hasta fotografías, además de conocer la relación de amistad y mecenazgo que tuvo con Diego Rivera, mediante imágenes de época y cartas que intercambiaron. También los asistentes admirarán 98 piezas del muralista distribuidas en ocho salas y 26 obras de Frida Kahlo.

INTERIOR DE LA CASA que habitó la coleccionista Dolores Olmedo, ayer ı Foto: Carlos Mora|La Razón

El Dato: PRÓXIMAMENTE se darán a conocer el programa público de actividades que incluirá presentaciones editoriales, recorridos, talleres e iniciativas culturales.

“Desde el cierre se fue pensando en hacer todas las adecuaciones. El retiro de la alfombra de las salas, el rescate de la duela y la limpieza de las piezas prehispánicas, la limpieza y el cuidado de todas las obras pictóricas. Se intentó respetar la esencia de la casa y facilitar los accesos. De los nuevos espacios justamente es la casa de Dolores Olmedo que no eran salas o espacios que estaban considerados para un museo. Se abren para entender quién fue esta figura, cuáles sus inquietudes”, explicaron dos trabajadoras encargadas de las visitas guiadas y asignadas para dar el recorrido a los medios de comunicación.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

También se actualizaron los dictámenes de conservación con el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y con la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. En conjunto con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se hizo un proyecto de investigación y estudio de pigmentos en las obras de Diego Rivera. Y en cuanto a las labores de rehabilitación se realizaron trabajos de impermeabilización, remodelación de áreas operativas, como oficinas y bodegas, entre otros más, mantenimiento en pisos, herrerías y jardines; reemplazo de lunarias, cubiertas y señálética; y construcción de pozos de absorción.

TE RECOMENDAMOS: Celebran reapertura Colectivo exige conservar martes gratuitos y mejorar alrededores

ESCULTURA de Dolores Olmedo que da la bienvenida. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

La inversión total de este plan de reestructuración y conservación no se dio a conocer, ni otra información referente sobre los planes a futuro para el museo, ya que en el recorrido que se ofreció ayer a la prensa no acudió ninguna autoridad del recinto, incluido Carlos Phillips Olmedo, presidente del fideicomiso y director del museo ni Dolores Phillips, a cargo de la dirección operativa y de proyectos.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Permaneció falta de información como ha ocurrido desde los seis años que estuvo cerrado el inmueble. De lo que a cuentagotas se informó, las trabajadoras aseguraron que el recinto seguirá abierto de manera permanente después del Mundial, pues la reapertura obedece a la llegada de turistas y a que el recinto forma parte del programa cultural de la justa deportiva en colaboración con Host City Ciudad de México.

PIEZAS de arte popular que se exhiben ı Foto: Carlos Mora|La Razón

En cuanto a los nuevos espacios que los asistentes podrán apreciar está la casa y las habitaciones de la coleccionista, que se verán por primera vez tal y como estaban cuando vivió ahí. Hay retratos, muebles y objetos personales. Luego en otro sitio verán la relación que tuvieron Dolores Olmedo y Diego Rivera, donde está, por ejemplo, Desnudo de Dolores Olmedo, de Diego Rivera o una foto donde están en Acapulco.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

También se incluyen dos nuevas exposiciones: Diego Rivera de Europa a Acapulco y Frida Kahlo en dos tiempos, la primera abarca desde uno de los primeros dibujos de Diego Rivera, la obra más temprana del artista que tiene la colección del museo titulada Retrato de María Barrientos, de 1896, la cual creó con apenas 10 años de edad; pasa por el periodo cubista y como retratista, pero también cuando comienza a involucrarse en temas sociales o de su paso por Rusia.

ATARDECERES de Acapulco que pintó Diego Rivera meses antes de morir. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Diego era completamente multifacético. Se inspiraba en todo lo que estaba sucediendo en las vanguardias en esa época, en todo lo que veía de los grandes maestros españoles. Podemos ver cómo está explorando, buscando una voz, buscando una voz eh en ese momento pues está también eh en discurso con pues los artistas europeos”, explicó una de las encargadas del recorrido.

FONDOS CONGELADOS, de Diego Rivera ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Cierra con una etapa melancólica del creador, del tiempo que pasó en Acapulco antes de fallecer. Resaltan los cuadros de pequeño formato de los paisajes de ese destino y la pieza Las sandías, de 1957, la última que pintó a solicitud de Dolores Olmedo.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Esta sala adquiere una importancia particular porque Diego pasa sus últimos momentos en Acapulco en la casa de Dolores Olmedo, es donde j pinta esta serie de puestas de sol en donde se ve reflejada una faceta completamente nostálgica melancólica; ya está consciente de que son sus últimos meses de vida y se dedica pues a reflexionar. Ya no es el Diego ruso, ya no es el muralista, es un Diego vulnerable”, explicó una de las trabajadoras.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Finalmente y como joya de la corona se exponen las obras de Frida Kahlo, “recién desempacadas” del Museo de Bellas Artes de Houston, donde formaron parte de la muestra Frida: The Making of an Icon.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Fue cuestión de horas, ni 72 (descansaron). Fue buscar un momento para volverlas a colgar, están recién desempacadas”, explicó una de las trabajadoras.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

En la primera parte se muestran las obras tempranas de la artista, retratos que hizo para la familia Murillo Safa, quien fue el mayor coleccionista en vida de Frida y el primer dueño de estas piezas que después de fallecer fueron adquiridas por Dolores Olmedo. Esta, por ejemplo, el primer lienzo que concibió luego de su accidente, Retrato de Alicia Galant, de 1927; y El camión, de 1929, que hace referencia al momento en que iba a bordo del tranvía en el que tuvo el percance que marcaría su vida.

RECÁMARA de la también coleccionista ı Foto: Carlos Mora|La Razón

En la segunda sala dedicada a la artista están las piezas más profundas y emocionales de Frida Kahlo, como La máscara (de la locura), de 1945, que concibió luego de enterarse de la infidelidad de Diego Rivera con la hermana de la creadora, Christina; y Unos cuantos paquetitos, de 1935. Además de Hospital Henry Ford, de 1932, en el que refleja su dolor tras un aborto que sufrió; y La columna rota, de 1944.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Finalmente, el recorrido cierra con una exposición temporal de Santiago Arau, El ritual de la pelota, fotografías tomadas con dron del juego de pelota, que están en diálogo con el acervo de arte popular de Dolores Olmedo.

ALGUNAS de las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que se pueden ver. Además de cartas, objetos y fotografías ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Colectivo exige conservar martes gratuitos y mejorar alrededores

| Por Adriana Góchez |

INTEGRANTES del Colectivo Ciudadano Defendamos al Museo Dolores Olmedo celebraron la reapertura del inmueble después de más de un lustro de estar cerrado, pero también exigieron que se conserven los martes gratuitos que fueron eliminados y que se realicen labores de mejoramiento y de reforzamiento de la seguridad en los alrededores del recinto.

“La espera ha sido larga y después de la expectativa satisfechos, contentos de que el próximo sábado se reabre el museo”, dijo Juan González Romero afuera del museo, previo al ingreso de los medios de comunicación.

Aunque se mostraban felices por la reapertura, también hicieron hincapié en que haya un día de gratuidad para ingresar al recinto. “Había un día gratuito que era el martes desde antes del 2020, ahora no aparece ningún día gratuito. ¿Cómo vamos a retroceder? Aquí tenemos una comunidad estudiantil de 15 mil jóvenes de entre 15 y 18 años que no traen 50 pesos al día para sus transportes, su comida. ¿Cómo van a tener para la entrada?”, cuestionó.

INTEGRANTES del colectivo, ayer afuera del recinto. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Juan González Romero también habló de la necesidad de mejorar los alrededores del museo para mejorar la experiencia de los visitantes y considerando que la afluencia será mayor por la Copa Mundial de Futbol.

“Seguimos teniendo conflictos viales. Las rejillas pluviales están destruidas. Ahorita que va a haber mucha gente, no hay personal de movilidad. En este lado no hay un estacionamiento público para el museo. Nosotros lo solicitamos por escrito que se gestionara para los cientos o miles de visitantes que van a venir al día. Hay algunos espacios muy cerca que se podrían alquilar donde caben 500 coches, pero no lo han considerado. Rn materia de protección civil tampoco hay mucha presencia, un módulo de vigilancia que tenemos aquí de seguridad pública no opera al 100 por ciento, no hay patrullas, no hay motocicletas, no hay elementos suficientes para resguardar, para proteger, para prevenir cualquier situación en materia de seguridad que tenga que ver con la afluencia que viene al museo y la población en general”, externó.

70 Pesos es el costo para los habitantes de Xochimilco

También indicó que buscan hacer oficial que el Museo Dolores Olmedo reciba la declaratoria de patrimonio de la Ciudad de México.

“Desde luego vamos a pedírselo a la Jefa de Gobierno, a Clara Brugada. Seguramente ella a través de la instancia correspondiente que la Secretaría de Cultura local; también vamos a pedir el apoyo y respaldo de los diputados, que el Congreso nos dé la oportunidad eh de presentar nuestra solicitud, de presentar argumentos, antecedentes, razones. Tal vez ese término de Xochimilco no esté considerado en el en el proceso de la declaratoria, pero en todos los casos sabemos que es patrimonio cultural de la Ciudad de la México.