Colectivo exige conservar martes gratuitos y mejorar alrededores

INTEGRANTES del Colectivo Ciudadano Defendamos al Museo Dolores Olmedo celebraron la reapertura del inmueble después de más de un lustro de estar cerrado, pero también exigieron que se conserven los martes gratuitos que fueron eliminados y que se realicen labores de mejoramiento y de reforzamiento de la seguridad en los alrededores del recinto.

“La espera ha sido larga y después de la expectativa satisfechos, contentos de que el próximo sábado se reabre el museo”, dijo Juan González Romero afuera del museo, previo al ingreso de los medios de comunicación.

Aunque se mostraban felices por la reapertura, también hicieron hincapié en que haya un día de gratuidad para ingresar al recinto. “Había un día gratuito que era el martes desde antes del 2020, ahora no aparece ningún día gratuito. ¿Cómo vamos a retroceder? Aquí tenemos una comunidad estudiantil de 15 mil jóvenes de entre 15 y 18 años que no traen 50 pesos al día para sus transportes, su comida. ¿Cómo van a tener para la entrada?”, cuestionó.

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INTEGRANTES del colectivo, ayer afuera del recinto. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Juan González Romero también habló de la necesidad de mejorar los alrededores del museo para mejorar la experiencia de los visitantes y considerando que la afluencia será mayor por la Copa Mundial de Futbol.

“Seguimos teniendo conflictos viales. Las rejillas pluviales están destruidas. Ahorita que va a haber mucha gente, no hay personal de movilidad. En este lado no hay un estacionamiento público para el museo. Nosotros lo solicitamos por escrito que se gestionara para los cientos o miles de visitantes que van a venir al día. Hay algunos espacios muy cerca que se podrían alquilar donde caben 500 coches, pero no lo han considerado. Rn materia de protección civil tampoco hay mucha presencia, un módulo de vigilancia que tenemos aquí de seguridad pública no opera al 100 por ciento, no hay patrullas, no hay motocicletas, no hay elementos suficientes para resguardar, para proteger, para prevenir cualquier situación en materia de seguridad que tenga que ver con la afluencia que viene al museo y la población en general”, externó.

70 Pesos es el costo para los habitantes de Xochimilco

También indicó que buscan hacer oficial que el Museo Dolores Olmedo reciba la declaratoria de patrimonio de la Ciudad de México.

“Desde luego vamos a pedírselo a la Jefa de Gobierno, a Clara Brugada. Seguramente ella a través de la instancia correspondiente que la Secretaría de Cultura local; también vamos a pedir el apoyo y respaldo de los diputados, que el Congreso nos dé la oportunidad eh de presentar nuestra solicitud, de presentar argumentos, antecedentes, razones. Tal vez ese término de Xochimilco no esté considerado en el en el proceso de la declaratoria, pero en todos los casos sabemos que es patrimonio cultural de la Ciudad de la México.