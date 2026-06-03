Plantón de la CNTE obliga a cerrar museos en el Centro Histórico

Debido a que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen tomadas varias calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, 15 museos y recintos de la zona cerraron hasta nuevo aviso. Entre los afectados están el Nacional de Arte, el Colegio de San Ildefonso, el Interactivo de Economía, el de Arte de la SHCP, el Palacio de Iturbide y el Archivo de la Fotografía.

El Museo Nacional de Arte (Munal) se encuentra rodeado de casas de campaña de los docentes, quienes han usado algunos ventanales y una puerta del histórico inmueble para amarrar lazos para sus tiendas de acampar. El espacio recientemente abrió la exposición México: ruta y destino, que forma parte del programa mundialista de la Secretaría de Cultura federal.

El Dato: EL PARO nacional de la CNTE también impactó en Oaxaca, donde la Casa Villa de Antequera permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a las protestas.

LOS RECINTOS que se encuentran abiertos son El Colegio de México, el Museo de la Caricatura y el de las Constituciones. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

“Por causas ajenas a este recinto, el Munal permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión”, informó el recinto en sus redes sociales.

Igual, en la calle Tacuba, pero más adelante, el Museo Interactivo de Economía (Mide) está cerrado y rodeado de tiendas. El espacio forma parte de la oferta cultural del Mundial y exhibe actualmente la muestra Pasa el balón.

2 museos del Host City CDMX, afectados

“Debido a las movilizaciones en el Centro Histórico que impiden la llegada a nuestras instalaciones, el museo y la tienda Mide permanecerán cerrados. Lamentamos no poder recibirles en nuestra sede física. Les invitamos a vivir la experiencia del Mide en digital”, anunció el inmueble en sus redes sociales.

LAZOS que colgaron profesores en el Mide y el Munal. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

El Colegio de San Ildefonso también interrumpió sus actividades. “Está cerrado por las manifestaciones de los maestros. No hay fecha de reapertura”, dijo un trabajador a La Razón. Además, se vio afectado el Museo Archivo de la Fotografía, que también anunció su cierre indefinido en Instagram.

Aunque los martes el Museo del Estanquillo no tiene actividades, hasta ayer no sabían si podrían abrir hoy. La calle Madero se encuentra con vallas que impiden el acceso a la zona donde se encuentra el inmueble.

Si bien el Museo Nacional de las Culturas del Mundo aseguró a este diario que se encontraba abierto, era imposible ingresar al corredor Moneda, donde también están los museos Palacio de Iturbide (parte del Corredor Cultural Host City CDMX), el de Arte de la SHCP, el de la Galería Nuestra Cocina Duque de Herdez y el UNAM Hoy.

UNA VALLA impide el tránsito por la calle Madero. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Hay vallas en diversas calles, como Francisco I. Madero, Tacuba, 5 de Mayo y C. Del Carmen, a la altura de Justo Sierra. El campamento ocupa Donceles, Tacuba, Filomeno Mata y Venustiano Carranza, entre otras.

“Estaremos cerrados hasta que tengamos condiciones”, comentó el equipo de prensa del Museo de Arte de la SHCP. Además, la Autoridad del Centro Histórico anunció: “Por causas ajenas a los recintos, el Museo de Arte, el Centro Cultural y la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los recorridos guiados a Palacio Nacional, suspenden actividades hasta nuevo aviso”.

Por su parte, Fomento Cultural Banamex informó que el Palacio de Iturbide y el Foro Valparaíso “permanecerán cerrados hasta nuevo aviso a causa de las movilizaciones sociales en el Centro Histórico de la Ciudad de México”.

El plantón de la CNTE no sólo afectó a museos. La Academia Mexicana de la Lengua canceló la presentación del libro Los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno, programada para el próximo jueves a las 18:00 horas. Ayer el inmueble se encontraba cerrado.

Los maestros de la CNTE comenzaron un paro nacional el pasado lunes. Entre sus demandas están la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la reforma educativa.