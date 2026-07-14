Muere Luis Goytisolo, un renovador de la literatura

El escritor y académico Luis Goytisolo, referente de la narrativa española contemporánea y autor de la aclamada tetralogía Antagonía, murió el domingo pasado a los 91 años de edad en Vimbodí, Tarragona, informó ayer la Real Academia Española (RAE).

“La Real Academia Española lamenta el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo”, dio a conocer la tarde de este lunes.

Quien fuera hermano de dos reconocidos escritores de la Generación del 50, Juan y José Agustín, fue autor de una extensa obra literaria. La tetralogía Antagonía se considera una de las “más altas cumbres de la narrativa española”.

El Dato: En 1958, el escritor español obtuvo el Premio Biblioteca Breve con su novela Las afueras, a la que siguió Las mismas palabras, en 1962.

Se conforma por Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento. Algunos la han comparado con Retrato del artista adolescente, de James Joyce; En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, o El hombre sin atributos, de Robert Musil.

El autor Guillermo Cabrera Infante comentaba que era “la mejor novela escrita en España” y el crítico Rafael Conte decía que era “la mayor empresa narrativa de los últimos lustros de la historia española”.

Antagonía fue elegida en Francia como lectura obligada para estudiantes universitarios de la lengua española en 2017 y 2018, en sustitución de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

El Tip: En 2014, el escritor estuvo nominado al Premio Cervantes junto a su hermano Juan. Éste último fue quien se alzó con el reconocimiento internacional.

Entre sus libros también se encuentran Las afueras (1958), Las mismas palabras (1963), Estela del fuego que se aleja (1984), La paradoja del ave migratoria (1987), Estatua con palomas (1992), Escalera hacia el cielo (1999), El lago en las pupilas (2012) y Chispas (2019), entre otras.

El escritor nacido en Barcelona, España, en 2018 fue galardonado en México con el Premio Internacional Carlos Fuentes, por “su compromiso irrenunciable y persistente con la literatura, su afán de renovar la novela tradicional a través de la pluralidad de perspectivas, incluidos el ensayo, la filosofía y la reflexión sobre la creación literaria misma”.

El jurado del reconocimiento resaltó que la obra de Goytisolo “es un edificio verbal asombroso”.

Cuando recibió dicho galardón, Luis Goytisolo se pronunció contra la prevalencia del bestseller. “Eran otros tiempos y se leía más. Los novelistas más destacados tenían un público amplio y real. Y es que entonces la novela de calidad era también una novela de éxito”, expresó.

El autor siempre apostó por renovar en la literatura, tal como lo refiere la Fundación Juan March Madrid, en voz de Ignacio Echevarría, la cual lo describió como un escritor que “nunca ha dejado de explorar y transgredir los límites del género novelístico, ensayando con tanta capacidad de riesgo como acierto formas hoy tan en auge como la autoficción, la no ficción, el ensayo ficticio, el microrrelato”.

La misma institución destacó que en títulos como Cosas que pasan, Naturaleza de la novela o El sueño de San Luis, Luis Goytisolo reflejó un proceso de introspección y revaluación de su trayectoria de vida y literaria.

Su obra ensayística quedó reunida en El porvenir de la palabra (2002). Además, escribió documentales televisivos, como las series Índico y Mediterráneo, la cual dirigió.

Ha partido el escritor Luis Goytisolo, quien se situó a la altura de Dante, Calderón, Gracián y Joyce, tal como llegó a considerar el poeta español Gonzalo Soberano.